Conte: nessuna invidia per standing ovation a Draghi in Confindustria

Roma, 28 set. (askanews) - "Sono ben felice che ci sia una standing ovation in Confindustria per Draghi come sono ben felice che i sindacati escano da Palazzo Chigi con tono di soddisfazioni perché questo ci fa pensare che ci siano le premesse per un patto economico-sociale di crescita per il Paese che è quello di cui abbiamo bisogno". Così Giuseppe Conte, leader M5s, intervistato da Giovanni Floris a 'diMartedì', su La7."Nessuno invidia, nessun sentimento diciamo negativo" nei confronti del premier Draghi, "anzi allo stesso modo, ovviamente, senza nessuna contrapposizione anch'io ricevo applausi nelle piazze italiane quando incontra i cittadini", ha aggiunto.