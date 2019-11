Conte: nazionalizzare ex Ilva? Valutiamo tutte le alternative

Roma, 7 nov. (askanews) - "Stiamo valutando tutte le possibili alternative, ma non ha senso parlarne adesso, perché ora aspetto una risposta da Mittal. Vorrei incontrarlo nelle prossime ore". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a Porta a Porta, rispondendo a una domanda di Bruno Vespa su una eventuale nazionalizzazione dell'ex Ilva."Semmai questo tavolo negoziale non dovesse aprirsi o non dovesse essere proficuo nei risultati i criteri saranno la salvaguardia degli investimenti produttivi, il piano ambientale e la salvaguardia dell'occupazione. Questi sono gli obiettivi, vedremo quali sono gli strumenti migliori per arrivarci", ha aggiunto Conte.Quanto alle oscillazioni della maggioranza sullo scudo penale ad ArcelorMittal per l'ex Ilva "non mi preoccupano affatto: addirittura - ha dteto Conte - io invoco coesione anche rivolgendomi alle forze di minoranza su questa questione, non ho dubbi che le forze di maggioranza faranno tutto quello che va fatto per salvaguardare l'obiettivo".