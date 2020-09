[Il caso] M5s tira fuori la leggina sulla moneta fiscale mentre Conte rassicura l’Europa: “Nessun ritardo, siamo affidabili”

Si chiamano Ccf, certificati di credito fiscali. Sono titoli di credito emessi dallo Stato per garantire crediti sulle tasse future e possono essere utilizzati per altro tipo di spese. Si tratta, si spiega nella relazione introduttiva del disegno di legge, di una strada “parallela e non alternativa” all’euro. La famosa “terza via” tra restare e uscire dall’euro. Era il secondo punto del programma esteri del Conte 1. Ed è rispuntato nel Conte 2 tra i disegni di legge incardinati in Commissione Finanze alla Camera. Primi firmatari, l’ex presidente della Commissione Raffaele Trano, Alvise Maniero e Raduzzi, tutti grillini della prima ora. Trano è stato espulso in pieno lockdown, era il 20 marzo, per divergenze con i dirigenti del gruppo Camera. Maniero e Raduzzi sono i maitre a penser del Movimento contro l’utilizzo dei 36 miliardi del Mes.

Il disegno di legge in Commissione Finanze

Così, mentre Beppe Grillo va in giro per dibattiti e audizioni, in Italia e a Bruxelles, e spiega che “il pil è un abbaglio”, che il “Recovery Fund servirà solo ad indebitare le future generazioni”, che l’unica cosa utile è un “reddito di cittadinanza universale” e che, al di sopra di tutto, i parlamenti come tutti gli organi di rappresentanza sono “inutili complicazioni perchè la democrazia può essere solo diretta”; nel mentre che succede tutto questo si scopre che il Movimento, la sua creatura, o almeno una parte di essa, ancora crede e lavora per sbarazzarsi dell’euro. Non un biglietto da visita rassicurante per Giuseppe Conte con Bruxelles. Negli uffici della Commissione Finanze, da un paio di mesi presieduta da Luigi Marattin (Iv) si spiega che sarà nominato un “Comitato ristretto per discutere ed approfondire l’argomento”. Si fa anche notare, subito dopo, che il parere della Ragioneria e del Dipartimento Tesoro, gli organi tecnici, non sembrano dare chance alla proposta dei 5 Stelle. Un provvedimento che, per dirla in breve, farebbe saltare i conti pubblici.

I “benefici” della moneta fiscale

Non sono della stessa opinione ovviamente i promotori dei Ccf che invece avanzano richieste per accelerare il dossier e l’iter della proposta. “E’ una strada parallela e non alternativa all’euro” spiegano. Aggiungendo che “nulla è stato pensato in conflitto con le norme europee”.

In sostanza lo Stato dovrebbe emettere vere e proprie obbligazioni trasferibili e negoziabili. I portatori (proprietari) delle obbligazioni possono usare i certificati di credito per ottenere anticipi dei rimborsi fiscali a distanza di almeno due anni dall’emissione. I Ccf possono essere “assegnati a specifiche categorie di persone ed imprese piccole, medie e grandi”. E possono servire “ad integrare il reddito”, a “finanziare investimenti pubblici e programmi do spesa nel sociale”. Persino, si legge nella relazione, “a rifurre le imposte che le imprese devono pagare per il lavoratore assunto”. Si tratta, in buona sostanza, di “una moneta complementare”, basata su “sconti fiscali differiti relativi ad imposte non ancora maturate e in grado di creare la liquidità di cui il sistema economico è stato privato”. Aumenterebbe così, sempre secondo le proiezioni, “la domanda interna e ci sarebbe un miglioramento della competitività delle imprese grazie alla riduzione del costo del lavoro”.

Un dito nell’occhio a Conte

Ora, già da questi pochi e sintetici punti, è chiaro anche ad un bambino che una cosa del genere - stampare in via autonoma un titolo di credito - è una moneta parallela, quindi provocazione, un dito nell’occhio a Conte, al Pd e a tutta la coalizione. Ad un governo, di cui i 5 Stelle fanno parte, che concentra tutta la sua mission e la ragion d’essere oltre che la ripresa di un’economia atterrata dal Covid, proprio sui 209 miliardi del Recovery plan. Soldi che devono essere elargiti sulla base di una lunga serie di condizioni tra cui spicca l’affidabilità. Ecco, a occhio la moneta fiscale non è un elemento che può contribuire all’affidabilità di un paese.

“Nessun ritardo - si è preoccupato di rassicurare ieri Conte alle prese con l’avvio della sessione di bilancio - l’Italia è perfettamente in regola con il cronometro del Recovery plan: entro il 15 ottobre dobbiamo presentare a Bruxelles le linee guida e poi a gennaio il cronoprogramma che Commissione e Consiglio dovranno approvare entro marzo”. C’è stato un tempo, più o meno fino a fine agosto, in cui sembrava che la consegna dei progetti esecutivi dovesse avvenire entro il 15 ottobre. Ad ogni caso, la Francia ha già provveduto ad informare i suoi concittadini su contenuti, tempi e modi dei progetti. Un paese serio che sta per ricevere un’importante prestito e donazione, si fa trovare pronto, anche in anticipo per far vedere che ha le idee chiare.

La riunione a Chigi sulla Nadef

Non è, purtroppo, il caso dell’Italia. Oggi il premier riunisce i capi delegazione della maggioranza per un confronto sulla Nota di aggiornamento - la variazione di bilancio per il 2021 - che poi servirà per la manovra 2021. Si parla di circa 30 miliardi, ci sarà un pezzo di riforma fiscale, la conferma della fine di Quota 100 e la revisione del Reddito di cittadinanza visto che sul fronte delle politiche attive - l’altra faccia della medaglia per aver “sconfitto la povertà” - in due anni ha ingaggiato il 2% di quelli che hanno ricevuto sussidi. Cioè il nulla. E mentre il premier rabbonisce un giorno dopo l’altro tutte le più importanti associazioni di categoria, ieri era a Confagricoltura, stamani l’esordio all’assemblea di Confindustria, l’altro giorno davanti alle piccole e medie imprese, i principali partiti della coalizione vanno in conclave. Ciascuno per conto proprio, però. Che dopo un anno di governo la dice lunga sull’invocata e auspicata alleanza strutturale.

Il conclave M5s nell’agriturismo

I parlamentari grillini si sono visti in un agriturismo alle porte di Roma per gestire la sconfitta post regionali e organizzare gli Stati generali che devono portare ad una nuova agenda e diversa organizzazione oltre che leadership. Stavolta c’erano tutti, anche i ministri e sottosegretari (sul numero della auto blu avvistate nel parcheggio dell’agriturismo, Forza Italia ha già annunciato interrogazioni). Il dato emerso ieri in serata riguarda soprattutto l’organizzazione interna. Occorre fare presto, anzi prestissimo con il riassetto del Movimento proprio per evitare il rischio palude. Alla base della fretta c’è la consapevolezza che ogni giorno che passa e che vede il Movimento arrabattarsi fra correnti e polemiche interne, e' un problema in più. Le Regionali, d'altra parte, hanno lasciato il segno e se è vero, come spiegava ieri sera Vito Crimi, che il Partito Democratico “non cerca di approfittare della debolezza dei 5 stelle”, è altrettanto vero che la forza dei dem rischia di corrodere, da una parte, il consenso dei grillini e dall'altra di scippare il posto di partito locomotiva nell'esecutivo. Zingaretti ha già fissato i punti dell'agenda che dovrebbero ispirare l'azione del governo: immigrazione, Mes, semplificare il sistema in modo di dimostrare di essere pronti a saper spendere i fondi quando arriveranno.

Così lontani

I grillini invece hanno messo sul tavolo scuola, ambiente, il completamento del reddito di cittadinanza con le politiche attive del lavoro e riforma fiscale. A parte la riforma fiscale che coincide nelle agende di entrambi, la verità è che Pd e M5s sembrano ancora lontani. Crimi è tornato a parlare di reddito di cittadinanza che, ha ammesso, “va completato con le politiche attive del lavoro” ma ha pur sempre “salvato 2,5 milioni di persone colpite dalla crisi Covid. Nell'altro ‘conclave’, quello dem, Zingaretti ha centrato l'attenzione su come utilizzare le risorse del Recovery Fund: Green New Deal, crescita digitale, investimenti in tecnologia e lotta alla diseguaglianza sociale, sono state le parole d'ordine. Di sicuro non sulla moneta fiscale.

Il Pd ha rimesso sul tavolo anche la questione Azzolina, la ministra dell’Istruzione per cui la Lega promette di aver pronta una mozione di sfiducia. Sulla scuola il Pd ha ritirato fuori il caso concorso. Sensibile alle sirene dei sindacati che chiedevano l’assegnazione delle cattedre con un sistema misto, metà concorso e metà graduatorie, il Nazareno ha voluto riaprire il confronto sul concorso per i docenti di cui la ministra ha fissato le date che saranno ufficializzate oggi (il 22 ottobre).

Si lavora al rimpasto

La responsabile Scuola Pd, Camilla Sgambati si è fatta interprete dei dubbi dei sindacati e ha paventato il rischio che “in un momento come questo” il concorso possa penalizzare ancora una volta la didattica portando migliaia di insegnanti lontani dalle cattedre. Non solo: c’è anche il problema degli insegnanti in quarantena precauzionale che potrebbero non partecipare ai concorsi. La Azzolina però ha tirato dritta: “Il concorso si farà, domani usciranno le date”. Intorno al 22 ottobre.

La sensazione è che l’azionista di maggioranza implicito - il Pd - continui a lavorare per quel rimpasto che Conte ha invece escluso dopo il voto per le regionali. Insieme con i veleni su Azzolina, si sono sparsi veleni anche sul ministro alle Infrastrutture e Trasporti Paola de Micheli (Pd ma invisa a correnti importanti): il fallimento della trattativa con Aspi per il passo indietro da Autostrade (un passaggio dato per fatto e pure festeggiato) e anche lo stallo su Alitalia. Nunzia Catalfo, ministra del Lavoro, è il volto del Reddito di cittadinanza oltre che ministra. Conte ha già detto che la misura “va superata”.

Ecco, parlare di moneta fiscale adesso, nel bel mezzo di questo confronto, è come dire accendere la miccia e provocare quell’esplosione/implosione che qualcuno, di qua e di là tutto sommato desidera.