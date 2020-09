Conte: mondo scosso da pandemia deve lottare su allarme clima

Roma, 24 set. (askanews) - "Oggi il mondo è scosso da una pandemia globale e continua a dover affrontare un allarmante aumento delle emissioni e della temperatura". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo all'"High Level Round table on Climate Action", promosso nell'ambito della settantacinquesima sessione dell'Assemblea Generale dell'Onu."Cinque anni fa, a Parigi, abbiamo adottato un accordo storico, impegnandoci a rafforzare la risposta globale agli effetti devastanti del cambiamento climatico" ha ricordato il premier sottolineando anche che "c'è un messaggio di speranza che diventa più forte, poichè le persone, giovani e anziani, intraprendono azioni senza precedenti, incoraggiando i governi a scegliere soluzioni climatiche più ambiziose, aumentando ulteriormente gli investimenti in tecnologie pulite, riducendo i sussidi ai combustibili fossili e disinvestendo dalle industrie inquinanti". "Per accelerare l'attuazione dell'Accordo di Parigi, l'Italia, insieme all'Unione Europea, si è impegnata per la neutralità climatica entro il 2050 e ha sostenuto lo sviluppo di un ambizioso Green Deal".