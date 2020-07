Conte: manteniamo livello di guardia ma no nuove misure restrittive

Roma, 29 lug. (askanews) - "Manteniamo un cauto livello di guardia, non intendiamo introdurre misure restrittive, non vi è alcuna intenzione di drammatizzare o alimentare paure" o "creare una ingiustificata situazione di allarme". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle sue comunicazioni alla Camera sulla proroga dello stato di emergenza per la pandemia da coronavirus.Conte si è rivolto alle opposizioni ribattendo alle loro accuse. "Ritengo doveroso condividere con il Parlamento" la decisione della proroga dello stato di emergenza la cui necessità "guardando anche parte del dibattito al Senato sembra sfuggire", ha detto. La proroga ha "legittimazione giuridica" ed "è una facoltà espressamente prevista dalla legge", "forse ci sfugge ma dal 2014 ad oggi sono state adottate 154 dichiarazioni di stato di emergenza e 84 sono state le delibere di proroga". "Dobbiamo guardare l'interesse della comunità e scacciare via la tentazione di fare polemica" ha concluso Conte."La dichiarazione di proroga dello stato di emergenza non lede la nostra immagine all'estero, anzi: l'Italia viene vista come un paese sicuro", "anche il dibattito parlamentare dovrebbe attenersi a profili giuridici e tecnici senza drammatizzare perchè questa drammatizzazione potrebbe creare nocumento all'immagine dell'Italia all'estero", ha ammonito il presidente del Consiglio.