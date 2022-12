Conte: manovra deludente taglia Sanità, Italia rischia su Pnrr

Roma, 3 dic. (askanews) - "Il nostro Paese ha sempre avuto una tradizionale scarsa efficienza nelle spesa amministrativa" e "come temevamo, sui soldi del Pnrr siamo in ritardo. Lo avevamo detto anche all'allora presidente Draghi: l'Italia non può permettersi di sprecare nemmeno un euro del Pnrr, ne va della sua onorabilità in Europ".Lo ha affermato fra l'altro l'ex premier presidente dei Cinque stelle Giuseppe Conte, nel suo intervento al congresso nazionale della Federazione nazionale per il superamento dell'handicap (Fish) in corso a Roma, nel quale è tornato a definire "molto deludente" la manovra del Governo Meloni, denunciando soprattutto la "gravità del taglio generale a tutto il comparto sulla sanità".