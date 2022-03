Conte: M5s pilastro del governo per non voltare spalle a italiani

Roma, 28 mar. (askanews) - "Il Movimento 5 stelle è un pilastro di questa esperienza di governo che è nata in un periodo difficilissimo". Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, durante una pausa della riunione plenaria dei comitati politici e tematici del Movimento 5 Stelle, a Largo dello Scoutismo a Roma."L'ho detto chiaramente, non è il governo dei nostri sogni, ma lo sosteniamo con responsabilità, perché abbiamo deciso nel momento forse più grave e più drammatico della storia italiana del Dopoguerra di non voltare le spalle agli italiani. E in questo momento si è aggiunta una pandemia energetica, un'emergenza energetica e riteniamo che ancor di più non si possa voltare le spalle agli italiani", ha sottolineato.