Conte subisce il condominio con i 5 Stelle e mette il Pd fuori da palazzo Chigi. Chi vince e chi perde nel governo che non doveva nascere

Un governo in controluce. In cerca di indizi. Al di là dell’eccezionalità di essere nato in agosto, in condizioni traumatiche, contro ogni previsione e, almeno in apparenza e nonostante le promesse, con l’unico collante di aver fermato le deriva populista, nazionalista e xenofoba, il Conte 2 offre qualche chiave di lettura interessante. Utile per capire quanto durerà e cosa resterà alla fine dei suoi giorni. Qualche indizio prezioso: il Pd non ha neppure un sottosegretario a palazzo Chigi, grave per un partito di governo; il Pd ha però chiesto e ottenuto alcuni tra i dicasteri più importanti, dal Mef al Mit passando per la Difesa e sarà il Nazareno ad indicare il commissario Ue (Paolo Gentiloni agli Affari economici) entro la fine della settimana. Infine un governo con molto sud: almeno sette ministri sono campani, pugliesi, siciliani.

Identikit in numeri

Il Conte 2 è il governo numero 66 della storia della Repubblica, è meno snello del Conte 1 (21 ministri contro 18) ed è anche un po’ meno rosa: 7 donne contro le 6 del governo precedente. La questione di genere non sembra primaria per il Professore di Diritto privato diventato premier anche se molto probabilmente Nicola Morra, il senatore grillino designato prima all’Istruzione e poi blindato alla Pubblica amministrazione, è stato giubilato proprio per lasciare il posto a Fabiana Dadone, sua collega in Commissione antimafia. Sul numero delle poltrone, che dovrà essere poi completato con gli incarichi di sottogoverno (viceministri e sottosegretari) dove s’annuncia un’ordalia, Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio (Lega) fa dell'ironia: “Dal taglio dei parlamentari alla moltiplicazione dei ministeri è un attimo”.

Dodici ministri sono debuttanti assoluti; solo cinque hanno già guidato un ministero (Franceschini, Bonafede, Costa, Di Maio e Fraccaro) e altrettanti sono stati promossi da incarichi di sottogoverno. In totale il Movimento ha avuto 10 ministeri di cui 6 con portafoglio (bilancio e budget dedicati). Il Pd ha avuto 9 ministri di cui 5 con portafoglio. C’è un ministro tecnico, il prefetto di Milano Luciana Lamorgese che al Viminale ha maturato una lunga esperienza sull’immigrazione. Conte ha preferito una donna per il post Salvini, un prefetto che non ha alcun profilo social e possiamo immaginare parlerà poco, con i fatti e, fondamentale, con un lessico e toni molto bassi. E c’è un ministero molto pesante, la Sanità, a cui è stato designato Roberto Speranza, l’allievo di Bersani che nel 2017 firmò la scissione dal Pd per fondare Articolo 1-Mdp. Un ritorno di grande peso e in un ruolo chiave per la sinistra.

Sanità, l’effetto domino

Conte ha chiuso la lista della squadra di governo ieri intorno alle 13 e 30. Fino ad allora, grandi manovre in cui chi entrava papa usciva cardinale e viceversa. Un braccio di ferro che ha messo a dura prova il sistema nervoso di Conte, delle delegazioni Pd e 5 Stelle a cui martedì sera si è aggiunta quella di Leu, indispensabile per i suoi 4 voti al Senato (dove Pd e M5s sono fermi a 158 mentre il magic number è 161) e perciò molto agguerrita. Ed è tra l’altra sera e ieri mattina che si consuma la decisione. Loredana De Petris e Federico Fornaro, a guida della delegazione di Leu e fino a quel punto poco interpellati, oltre ad aver sottolineato alcuni punti chiave del programma tra cui la revisione della Bossi-Fini sull’immigrazione e il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori, hanno chiesto un ministero pesante. E sociale. Per un nome di peso: Roberto Speranza. Secondo alcune ricostruzioni, Leu ha messo gli occhi sul dicastero della Sanità dove però Di Maio aveva lasciato Giulia Grillo. Viste le insistenze, i 5 Stelle hanno provato a “vedere” cosa sarebbe successo liberando quella casella: hanno così chiesto ed ottenuto il ministero per i Rapporti con il Parlamento (dove è andato il 5 Stelle fichiano Federico D’Incà) che era stato destinato al renziano Ettore Rosato. In pratica le richieste di Leu hanno fatto perdere un ministero al Pd.

Il caso Speranza

Il caso Speranza ha ballato anche nei 70 minuti di colloquio al Quirinale tra Conte e il Capo dello Stato. Finchè si decide di chiudere con il pupillo di Bersani al posto della Grillo che invece era convinta di poter continuare il lavoro iniziato (secondo i detrattori alla Sanità sarebbe invece tutto bloccato). Nicola Morra, che era così sicuro di entrare nella squadra di governo che ieri fino a fine mattinata dichiarava proprio come un ministro (“Io ministro? Non mi sottraggo alle responsabilità. Se il Paese chiama, si risponde”), ha scontato molto probabilmente la questione di genere. Erano due i ministeri designati: Istruzione e Università e Pubblica amministrazione. Al primo già martedì viene destinato l’ex viceministro Lorenzo Fioramonti. Restava comunque la PA, ministero senza portafoglio ma di grande visibilità. Mentre Conte saliva al Colle, Morra ha saputo che il suo nome non c’era più. Si era dovuto fare posto ad una donna, Fabiana Dadone, area Fico tanto quanto Morra.

Il Pd fuori da palazzo Chigi

Ma il vero motivo per cui ieri poi tutto è slittato al primo pomeriggio (Conte è salito al Quirinale alle 14 e 30) e così anche il giuramento (stamani alle 10) e la fiducia (lunedì ore 11) è stata la casella del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e la struttura stessa del potere a palazzo Chigi. Il premier aveva vinto la battaglia dei due vicepremier (durissima quella contro le pretese di Di Maio) convincendo prima Franceschini e poi Di Maio trasformati in Capo delegazione dei rispettivi partiti e delegati a trattare con il premier tutte le questioni spinose e i dossier difficili. A quel punto il Pd ha reclamato il posto di sottosegretario alla Presidenza del consiglio, per compensare il premier indicato dai 5 Stelle e per essere presente nella gestione quotidiana del palazzo del governo. Non a caso è stata la casa degli uomini di maggior fiducia e capacità del premier di turno, da Gianni Letta a Luca Lotti a Giancarlo Giorgetti. Il premier ha bocciato la richiesta legittima del Pd. “Mi serve - ha detto - una persona, un tecnico, con cui posso interagire ogni giorno per velocizzare l’iter dei vari dossier”. Fino a ieri mattina il premier sembrava averla spuntata e il suo segretario generale Roberto Chieppa era l’uomo perfetto per quell’incarico. Ma vista e rivista la griglia della squadra di governo, Di Maio, ormai “confinato agli Esteri” e mai convinto del tutto a dover lasciare l’incarico di vicepremier ha puntato ancora una volta i piedi: “A palazzo Chigi ci voglio Riccardo Fraccaro… lui è me e io sono lui. Sarà come essere lì”. Un colpo basso, inaspettato, in zona Cesarini. Dire No e ricominciare la discussione avrebbe significato mettere a rischio il difficile equilibrio costruito fin lì. Mentre il Presidente della Repubblica aveva chiesto di fare presto. Così è passato Fraccaro. “Quell’incarico doveva essere nostro, del Pd, per andare a bilanciare il premier” accusa una fonte dem che è stata seduta al tavolo della trattativa a palazzo Chigi. “Sia che fosse passato Chieppa, sia con Fraccaro – continua – è sbagliato il principio per cui si tiene fuori dal palazzo del governo il partito con cui si fa la maggioranza. Oltre il fatto che occorre non solo la tecnica ma anche la capacità di essere politici per gestire la macchina del governo”. Questo è “un punto che renderà fragile la legislatura”.

Ma il Pd è nella cabina di regia per l’Europa

E’ una squadra costruita col bilancino. Magari non sarà un dream team - i big dovevano stare fuori e serviva discontinuità - salvo poi scoprirlo in corso d’opera. Però c’è una logica e non solo una somma di nomi. E’ chiaro ad esempio che il Pd ha voluto concentrare la propria azione di governo sulla parte economica e si è ritagliato il compito di trattare e interfacciare con l’Europa. Un politico (laurea in Storia) e non un tecnico, lunga esperienza in Europa (dal 2014 presiede la Commissione bilancio del Parlamento), amico personale di Zingaretti da cui ricevette nel 1985 la tessera della Figc è il titolare del Mef (economia e finanze). Roberto Gualtieri potrà interfacciare la propria azione di governo con Paola De Micheli (alle Infrastrutture), avere il buon supporto di Lorenzo Guerini (Difesa dove giacciono bloccati molti dossier di spesa) e dell’Agricoltura (affidata a Teresa Bellanova) e dialogare grazie ad Enzo Amendola (Affari europei) con Bruxelles che sovrintende alla nostra capacità di spesa (di fare deficit) e dove agli Affari economici, a giudicare quindi ogni anno la nostra legge di bilancio come faceva Pierre Moscovici, dovrebbe andare Paolo Gentiloni. Un pacchetto di incarichi che tiene lontano chi può ancora essere affascinato dal mito della decrescita felice (i 5 Stelle). Una squadra che dovrebbe mettere tranquilli chi, soprattutto il partito del nord e del pil, in queste ore si sente orfano della Lega e delle politiche espansive e degli incentivi fiscali finalizzati alla crescita di cui ha bisogno chi produce e crea posti di lavoro.

Il pacchetto sociale

Sviluppo sociale e Lavoro sono rimasti in casa 5 Stelle anche se sono tornati divisi come è giusto che sia. Il Mise è stato assegnato a Stefano Patuanelli, fedelissimo di Di Maio, l’ex capogruppo al Senato, l’ingegnere triestino di cui tutti hanno imparato ad apprezzare la correttezza, l’equilibrio e la capacità di lavorare. Di Maio gli lascia in eredità più di 160 tavoli di crisi aziendali. Il ministero del Lavoro è stato assegnato a Nunzia Catalfo, la senatrice catanese “mamma” delle legge sul reddito di cittadinanza, un provvedimento che il Pd ha più e più volte criticato e di cui ha chiesto varie correzioni soprattutto nella parte dei navigator. Sarà, questo, certamente un terreno di frizione nella maggioranza. Da notare che Luigi Di Maio non ha voluto conservare per sè nessuno dei due incarichi che pure aveva difeso con tanta convinzione quando era stato “accusato” di concentrarne troppi. Con entrambi questi ministeri dovranno interagire molto altri due ministri Pd: il ministero per il Sud (“cuore e soluzione dei problemi italiani”) è stato assegnato a Provenzano, orlandiano doc, nemico giurato di Renzi e del job’s Act; all’economista Francesco Boccia,, padre della web tax, consigliere economico di Enrico Letta e prima ancora nei governi Prodi, è stato affidato il ministero degli Affari regionali, una casella chiave, ad esempio, per la distribuzione e la verifica di spesa dei fondi europei che le regioni sanno usare solo in parte.

Due ministeri chiave per il Pd

Il Pd ha difeso e voluto due ministeri che considera chiave per un’azione di governo che “guarda al futuro per cambiare l’Italia, farla crescere e, anche, spazzare via l’odio e la paura”. Dario Franceschini è tornato “a casa”, al Mibact, dove ha subito riportato la delega al Turismo e per riprendere il discorso interrotto un anno e mezzo fa convinto del principio “un euro in sicurezza, un euro in cultura” (cit. Renzi). Una renziana doc, ex scout, mantovana, matematica, a favore dei diritti per i gay e le minoranze è stato assegnato il dicastero della Famiglia e delle Pari Opportunità. Si chiama Elena Bonetti ed è stato il jolly inaspettato calato da Matteo Renzi.

Qualche osservatore sostiene che l’assenza di big del Pd rende debole in partenza la maggioranza e l’azione del governo. Potrebbe anche essere la volta, chissà, che si valutano le azioni prima delle persone.