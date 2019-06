Conte: al lavoro per rilancio vigoroso azione di governo

Roma, 11 giu. (askanews) - "Da ieri ci siamo rimessi al lavoro per rafforzare con maggiore determinazione l'azione del governo, per il suo rilancio". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea di Assonime chiarendo che le elezioni europee hanno "assorbito preziose energie".In ogni caso, ha aggiunto, "resta ancora molto da fare per rilanciare in modo vigoroso la produttività e la crescita degli investimenti: è quello a cui dobbiamo lavorare".