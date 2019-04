Roma, 15 apr. (askanews) - "La comunità internazionale lavori con noi per una soluzione pacifica e definitivamente stabile" in Libia. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Campobasso per il Contratto istituzionale di sviluppo per il Molise ha risposto ai giornalisti confermando che nel pomeriggio vedrà il vicepremier libico e il ministro degli Esteri del Quatar.