Conte lancia la fase due ma i partiti della maggioranza litigano sulle misure ritenute prioritarie. La questione fisco

Il governo e la sua maggioranza ripartono. O, almeno, ci provano. Obiettivo – assai ambizioso – quello che il premier, Giuseppe Conte, definisce #Agenda2023 (anno della fine della legislatura, tre anni a partire da oggi) la ‘Fase due’ dell’azione dell’esecutivo. Conte twitta una fotografia che lo ritrae al tavolo con i quattro capodelegazione della maggioranza di governo - Alfonso Bonafede (M5s), Dario Franceschini (Pd), Roberto Speranza (Leu) e Teresa Bellanova (Iv) - e ha deciso di chiamarla così, #Agenda2023, la fase della ‘ripartenza’. La ‘fase due’, appunto. Ai tempi della Prima Repubblica, si chiamava ‘verifica’ di governo, ma guai a definirla così. “A me e al premier – spiegava il ministro della Salute Roberto Speranza, segretario di Articolo 1 (magna pars della vecchia LeU), ormai un vero e fidato braccio destro, per Conte – non piace chiamarla così. Preferiamo parlare di ‘rilancio’ (sottinteso, dell’azione di governo). Solo che, se devi ‘rilanciare’ qualcosa, vuol dire che prima non l’hai ‘lanciata’ troppo bene e, in effetti, il problema è evidente. Persino il Capo dello Stato, subito dopo le elezioni in Emilia-Romagna, dopo le quali tutti i partner di governo hanno tirato un sospiro di sollievo (Pd in testa, M5S meno), ha fatto recapitare un messaggio tondo e chiaro a Conte: “Ora basta vivacchiare, il governo le cose le deve fare”.

Il premier twitta la foto del vertice di maggioranza

Nel “giro di pochi giorni”, dice un premier soddisfatto di sé alla fine del vertice serale, il governo si darà un'agenda di priorità: in cima, la riforma del fisco, con la revisione delle aliquote Irpef e forse anche una rimodulazione dell'Iva.

Ma se il problema tecnico sono i temi su cui rilanciare il governo, il problema politico sono i 5Stelle. Il premier tiene i contatti con i capi dei vari partiti, sente spesso Nicola Zingaretti, incontra il reggente M5s Vito Crimi, e assicura che le fibrillazioni del Movimento non impatteranno sul governo: la verifica, cioè, non rallenterà per aspettare gli Stati generali del Movimento. Solo che, confusi e assai poco felici, il partito di maggioranza relativa in Parlamento (oltre 300 parlamentari) è quello più in sofferenza, proprio a causa dei risultati delle Regionali, dove ha preso percentuali da prefisso telefonico, e quello, attualmente, privo di barra. Di Maio, ormai ex capo politico, si è dimesso, Vito Crimi deve reggere la baracca in qualità di reggente pro-tempore (ma le prime uscite pubbliche non sono state incoraggianti), il Movimento non ha deciso se il suo approdo sarà il ‘campo largo’ del centrosinistra che offre loro Zingaretti, con relativa alleanza in pianta stabile alle prossime elezioni (amministrative, regionali e, quando ci saranno, politiche) o la posizione da ‘terza forza’ per individuare una ‘terza via’ lontana ed equidistante dai due poli e che governa, di volta in volta, con chi conviene, come vorrebbero Di Maio e i suoi. Anche gli Stati generali del Movimento, indetti per metà marzo, si allontanano: sono stati posticipati, per ora, a dopo il referendum costituzionale del 29 marzo, ma senza una data precisa, quindi è un sine die. Lì dovranno confrontarsi, per forza, le varie anime del Movimento, forse votare documenti programmatici contrapposti e, alla fine, cioè dopo gli Stati generali, votare un nuovo capo politico e/o un nuovo Direttorio perché non è ancora neppure chiaro se il Movimento avrà una leadership unica o più collegiale. Certo, i dimaiani ortodossi hanno segnato un punto nella scelta del ministro Alfonso Bonafede come capodelegazione nel governo, ma il fronte dei pentastellati ‘progressisti’ (i ministri Patuanelli, D’Incà, Spadafora) è forte e, dentro i gruppi parlamentari, largheggia, anche se, per ora, le scelte dei candidati locali per le regionali non vedono vincere le opzioni di alleanza col Pd, ma corse in splendida (si fa per dire) solitudine. Nel frattempo, però, la politica va avanti, le fuoriuscite e/o le espulsioni di parlamentari pentastellati proseguono e, appunto, il governo non può restare fermo sulle gambe, deve ‘fare’.

Il governo non può vivacchiare, deve fare chiede il Colle

In particolare, ovviamente, sul fronte economico. D’intesa con il titolare del Mef, Roberto Gualtieri, il premier intende iniziare a “lavorare con grande anticipo sulla manovra” e cioè presentare già ad aprile la riforma fiscale. Il ministro dell'Economia ribadisce di voler scrivere il disegno di legge per riformare l'Irpef e promette che i decreti attuativi saranno pronti entro il 2020, così che il taglio delle tasse sia effettivo già dal prossimo anno. Su come farlo, però, la discussione si annuncia tutt'altro che semplice, perché ogni partito ha la sua ricetta e già Iv chiede di inserire lo stop a ‘sugar tax’ e ‘plastic tax’. Ma la novità è che rimodulare le aliquote Iva non è più un tabù: si discuterà di come farlo.

‘Metodo’ di lavoro e riforma fiscale al centro del vertice

E così, all’ordine del giorno del vertice di ieri sera (cui ne seguiranno, pare, molti altri) c’era, più che altro, la ricerca di un metodo condiviso per la scrittura del – nuovo - ‘cronoprogramma’. Conte, che sempre nel tweet di ieri sera, ha quasi intimato ai partner della coalizione che “dobbiamo procedere spediti, determinati e compatti” perché “il Paese ha molte urgenze e i cittadini attendono tante risposte”, vuole stilare un calendario di incontri e dare vita a una serie di tavoli tematici sui provvedimenti più urgenti per dare smalto e brio alla ‘fase due’ con il coinvolgimento, dentro i tavoli, dei gruppi parlamentari. “Si parte dai 29 punti del programma – ha spiegato – e le macroaree di intervento su cui dobbiamo correre sono taglio delle tasse, lotta all’evasione fiscale, new green deal, economia sostenibile”. E poi, in un elenco della spesa fin troppo lungo, digitalizzazione, sburocratizzazione, etc. Guarda caso, corrispondono quasi alla perfezione con i cinque punti (parità di salario uomo/donna, sviluppo, crescita, lavoro e giustizia) messi in cantiere dal seminario voluto dal Pd di Zingaretti a Rieti. Il partito – l’unico ‘nazionale’ come dice sempre il suo segretario – che ha vinto le elezioni sente il vento in poppa. Zingaretti ha fretta di “aprire una nuova stagione della concretezza” in cui “smettiamo di litigare”, ma il problema è quando si passa dai ‘titoli’ al loro ‘svolgimento’. Ed è qui che, appunto, nascono i dissapori.

I punti realizzati del programma e quelli ancora in cantiere

Guardando ai punti già realizzati, dei 29 del programma di governo giallorosso, siamo a quota cinque. Si tratta del blocco dell'aumento dell'Iva, Web Tax, taglio dei parlamentari, taglio del cuneo fiscale (su cui è stato fatto, in realtà, solo un primo passo), carcere ai grandi evasori (introdotto nel decreto fiscale). Su altri si sta lavorando e numerosi sono anche i punti che potrebbero essere attuati in tempi ravvicinati. Sempre tra i 29 punti del programma, oltre ai punti già attuati, su altri sono stati già emanati provvedimenti, anche se in corso di esame in Parlamento: per esempio la riforma elettorale, oppure la banca pubblica per gli investimenti al Sud (nel dl sulla Popolare di Bari). Pur tra diversi attriti M5s, Pd, Leu e Iv li stanno portando avanti. Su altre misure oggetto del programma si procede più lentamente come la legge contro il consumo del suolo. E su temi su cui pure c’era massima distanza tra Pd e M5s, si lavora in silenzio a un testo comune: è il caso dell'acqua pubblica, su cui M5S e Pd stanno costruendo un’intesa.

I punti dirimenti sui quali non c’è ancora accordo

Ma il problema sta nel fatto che i temi divisivi vanno affrontati subito e non possono essere rinviati. Insomma, l'ottimismo verso l'esito della verifica – che Conte sparge a piene mani - va frenato per le divisioni su alcuni punti dirimenti, come la giustizia, le concessioni autostradali e la sicurezza, con Italia Viva che spesso fa la parte del ‘signor No’. Sulla giustizia il punto 15 del programma di governo parla di una riforma dei processi penale e civile per accelerare i tempi; ma l'entrata in vigore l'1 gennaio della legge Bonafede sulla prescrizione, rende dirimente il tema. L’M5s chiede che la prescrizione rimanga così come è e che si discuta la riforma della giustizia in tempi normali; Iv minaccia di votare il ddl Costa (andrà in Aula il 24 febbraio) che abroga la legge Bonafede o per lo meno chiede di rinviare di un anno l'entrata in vigore della stessa (come chiede l’emendamento al Milleproroghe a prima firma di Lucia Annibali, Iv); il Pd cerca una mediazione. Altro tema divisivo sono le concessioni autostradali: il punto 22 del programma parla di una loro “revisione”. M5s vuole revocarla all'Aspi, Iv difende il mantenimento della concessione pur facendo pagare i danni ad Atlantia; il Pd media, proponendo non una revoca ma una revisione, per esempio prevedendo non un’unica concessione o termini contrattuali diversi con paletti su tariffe e investimenti. Su un punto è il Pd, o almeno una sua parte (l'ala cattolica di Delrio e quella di sinistra di Orfini) a scontrarsi con l’M5s: la modifica ai decreti sicurezza. Il punto 18 afferma che la materia va “rivisitata alla luce delle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica”. Cosa che non dispiace all'ala movimentista di M5s ma meno a quella di Di Maio.

Prescrizione, autostrade, quota 100: Iv è il ‘signor no’

E così, se è vero che, nel giorno dell'avvio della verifica, nessun partito alza davvero i toni, è anche vero che ciascuno marca le sue posizioni. Il segretario Pd Zingaretti invoca “una nuova stagione di cambiamento” da affrontare con “calma, gesso e pancia a terra”. I dem, con più voci, invocano un tagliando a reddito di cittadinanza e quota 100. Ma sul fronte della discontinuità urtano contro i Cinque stelle, che non intendono smentire quanto fatto con il governo gialloverde: “Non si toccano”, dice la ministra Nunzia Catalfo. In più, Vito Crimi difende a spada tratta battaglie come il reddito di cittadinanza. Conte placa gli ardori e indica una via mediana: “Più che rivedere il reddito di cittadinanza dobbiamo completarlo” prova a mediare. Ma, anche per garantire i propri temi e arginare fughe in avanti dei dem, il Movimento chiede che la piattaforma della “fase due” diventi un dettagliato cronoprogramma: “Abbiamo fatto tanto, è il momento di mettere il turbo”, dice il nuovo capo delegazione Bonafede. Mentre Matteo Renzi si spinge oltre e si prepara a lanciare dall'assemblea di Italia viva la sua ricetta di “buon governo alternativa al populismo” (i 5Stelle sono avvertiti) “per crescere, dopo gli ultimi mesi di stagnazione”, con infrastrutture e tagli di tasse. Speranza a nome di Leu batte sul tasto delle modifiche al Jobs act. Il Pd rilancia su ius culturae, modifica dei decreti sicurezza, ma anche su temi come l'aumento a 18 anni dell'obbligo scolastico. Il Movimento tiene al salario minimo e al conflitto d'interessi, ma difende anche le proprie posizioni su temi come la prescrizione e la revoca delle concessioni ad Autostrade, che sono i primi da risolvere, già la prossima settimana. Sciogliere i nodi e intanto convocare i tavoli di governo per lanciare misure tanto ‘attese’ e impostare riforme strutturali è il metodo con cui procederà Conte, mentre sotto traccia aprirà il confronto tra i partiti sulle nomine per centinaia di aziende pubbliche.