[il caso] Conte lancia la Fase 3 e ipoteca i miliardi della Ue: un piano di governo fino al 2022 ricco di riforme e progetti. “Con tutti ma senza rimpasto”

L’Italia riparte dalla Fase 3. Che vuole dire il premier Conte in piedi davanti al leggio e alle telecamere nel cortile di palazzo Chigi che dice grazie agli italiani per la pazienza, snocciola i numeri di un virus ormai sotto controllo - al netto di qualche malaugurato cluster figlio di comportamenti sbagliati - e illustra convinto il Piano per la Rinascita del Paese e gli Stati generali dell’economia che porta l’esecutivo Conte a fine legislatura, al 2022. Prima sarebbe impossibile anche solo impostare tutto il grande lavoro che il Professor Conte ha in mente per l’Italia dopo il Covid. Un sacco di belle idee, giuste e necessarie, le famose riforme che ogni governo negli ultimi trent’anni ha prima promesso e poi cercato di fare puntualmente senza riuscirci. Ma questa volta non è come le altre, è come nessuna mai prima, anche perchè finanziata con circa 250 miliardi europei che arriveranno soprattutto il prossimo anno. E perchè questa è veramente l’ultima occasione per l’Italia, non ci sono dubbi che quella delle riforme strutturali sia l’unica strada da percorrere.

Tre dubbi per un piano ambizioso

Il punto è se sarà veramente il governo Conte a portare avanti il Piano di rinascita e ad utilizzare i miliardi connessi. Se ne avrà cioè la capacità politica. Un dubbio alimentato da almeno tre motivi: Conte governa una coalizione litigiosa e su alcuni temi con posizioni inconciliabili; il Pd è convinto di poter esercitare nel tempo una sorta di egemonia culturale e politica sui 5 Stelle ma il gruppo parlamentare, che è maggioranza relativa in Parlamento e senza i cui voti nessuna maggioranza alternativa è possibile, tiene in scacco l’azione di governo con le sue battaglie interne; sono in arrivo 250 miliardi di euro che fanno gola a tanti e per la cui gestione altri soggetti politici ed economici potrebbero sentirsi più idonei. Non è un caso se ieri, in una conferenza stampa meno “fiume” di altre, il premier abbia voluto sottolineare soprattutto tre cose: i soldi in arrivo dall’Europa “non saranno il tesoretto di cui dispone il governo di turno ma del Paese”; per fare questo d’ora in avanti il governo procederà con la convocazione degli Stati generali dell’economia, dai sindacati alle categorie produttive; le decisioni saranno condivise anche con le opposizioni, un bel “tavolo” con tutti come auspicato dal Presidente Mattarella e dal governatore Visco che però “non significa in alcun modo rimpasto di governo”.

Nuovo inizio

Il premier prova quindi a mettersi alle spalle la fase più acuta della crisi sanitaria e a mettere al centro la crisi economica, le tensioni sociali, il quadro impietoso fatto ieri dall’Istat. La diminuzione dell’occupazione (-1,2% pari a -274mila unità) è generalizzata, coinvolge più donne che uomini, dipendenti e indipendenti, tutte le fasce d’età portando il tasso di occupazione al 57,9% (-0,7 punti). Il tasso di disoccupazione scende al 6,3% (-1,7 punti) e, tra i giovani, al 20,3% (-6,2 punti). Aumentano gli inattivi (+5,4%, pari a +746mila unità) con il tasso di inattività al 38,1% (+2%). Numeri e percentuali da brivido. “Dobbiamo fare presto” ha premesso il premier consapevole dell’urgenza, offrendo alle opposizioni e a tutte le parti sociali un tavolo di confronto che già dalla prossima settimana dovrà elaborare il “Piano di Rinascita” . Il Piano sarà la somma dei progetti esecutivi, reali, frutto di una visione generale di sviluppo e ripartenza dopo la crisi sanitaria, che Bruxelles pretende come presupposto per erogare il tesoretto del Recovery fund. Per l’Italia sono circa 170 miliardi di cui 82 a fondo perduto e gli altri con tassi di interesse minimi e spalmanti in decenni.

“Ridisegnare il Paese”

“Superare i problemi strutturali e ridisegnare il Paese” ha spiegato Conte che in effetti è un po’ il libro dei sogni di ogni governo nel ultimi trent’anni. Ma questa volta è, in effetti, diversa da tutte le altre. Anche i capitoli sono noti: dall’alta velocità (senza “pregiudizi” verso un'opera come il Ponte sullo Stretto) a tasse più basse e progressive (“pagheranno tutti ma meno”), dalla burocrazia più snella alla riforma dell'abuso di ufficio passando per una fiscalità di vantaggio per il Sud, scuola, università, ricerca e sanità al centro di tutto. La prossima settimana, forse da lunedì, a Villa Pamphili Conte convocherà gli stati generali. A breve saranno invece assunte altre decisioni delicate: sul dossier Autostrade, verso cui ha usato parole assai dure (“ci sono tutti gli sarei per le revoca”); e nuove misure una tantum a sostegno di comparti, dal turismo all'artigianato, vicini al collasso. Non sembrano bastare gli 80 miliardi stanziati finora in deficit per fermare l’emorragia di aziende chiuse e la disoccupazione crescente. Senza contare che quegli 80 miliardi per ora stanno arrivando poco e male ai naturali destinatari: famiglie, partite iva, commercianti.

Tutti a Villa Pamphili

Sarà Villa Pamphili, dalla prossima settima, il luogo delle scelte. Non sarà un tavolo dove si brain storming (condivisione di idee allo stato però teorico), ha chiarito Conte, ma il luogo dove si decidono priorità, regole del gioco, tempi e modi. Da qui usciranno appunto i progetti esecutivi necessari per prendere i soldi del Recovery fund. La base di partenza sarà il lavoro fatto dalla task force di Colao che potrà essere ulteriormente arricchita. Al tavolo “tutti i principali attori del sistema Italia” e “singole menti brillanti”. Anche chi, come Carlo Bonomi, ha usato verso il governo e la politica “che fa più danni del Covid” espressioni “assolutamente infelici”. “Sono sicuro che Confindustria presenterà progetti lungimiranti non solo di riduzione delle tasse” loca sfidato Conte. Il premier immagina un “percorso di rilancio” con “nuove misure nel breve periodo”, promette di “velocizzare tutti i pagamenti” del cui ritardo ancora una volta si scusa con i cittadini e conferma, oltre al Recovery fund, l'utilizzo dei 20 miliardi del programma europeo Sure per il sostegno al lavoro e dei finanziamenti Bei. E’ rimasto ancora prudente sul Mes che però non ha escluso, anzi. “Quando avremo tutti i regolamenti li porterò in Parlamento e lì decideremo” ha detto.

La riforma dell’abuso d’ufficio e non solo

A giorni, forse già dalla prossima settimana, dovrebbe essere varato il decreto semplificazioni. “Riformeremo il reato sull'abuso di ufficio - ha promesso il premier - e circoscriveremo la responsabilità erariale. Vorrei cacciare via il meccanismo per cui oggi un amministratore meno firma e più si sente sicuro, un’inezia intollerabile”. Saranno rafforzati però i controlli antimafia su appalti e grandi opere: a monte, all’inizio, “un cantiere, poi, una volta partito, dovrà arrivare fino in fondo”. Sulle grandi opere, sul Piano shock di Italia Viva, il premier ha assunto un impegno chiaro elencando molte delle opere in elenco soprattutto nel settore trasporti: la Roma-Pescara, l'alta velocità nel Sud Italia, in Calabria e in Sicilia. “Non opere immaginifiche, quelle necessarie e ferme da decenni - ha detto - e senza pregiudizi valuterò anche il Ponte sullo Stretto”. E poi digitalizzazione, banda larga in tutto il Paese, inclusione e lotta alla disuguaglianze, capitalizzare e consolidare le piccole e medie imprese. “Assicuro - ha detto Conte - che questo governo non ha alcun progetto di statalizzazione o sovietizzazione. Esiste però un problema serio di liquidità nelle piccole e medie imprese, su cui è necessario intervenire in modo strutturale”.

Il tavolo con tutti ma no ai rimpasti

Conte ha parlato dopo che il Presidente Mattarella e il governatore della Banca d’Italia hanno detto a governo e Parlamento “adesso basta, adesso lavorate, ecco cosa dovete fare, il paese è al collasso, le disuguaglianze sono aumentate, non c’è più tempo da perdere”. Si sono appellati, Capo dello Stato e governatore, allo spirito unitario, responsabile e costituente che deve avere un paese in un passaggio così critico della sua storia. Qualcosa che non è nella disponibilità della politica intesa come maggioranza ed opposizione ma nella capacità di sentirsi popolo che condivide lo stesso destino. Silvio Berlusconi è stato il primo, e non da oggi, ad aver offerto la disponilità di Forza Italia a lavorare insieme. Una mano tesa rivolta con ancora più chiarezza ieri mattina con una lettera pubblicata sul Corriere della sera. E che, specie dopo le critiche per la manifestazione del 2 giugno, ha irritato e non poco Salvini e Meloni che invece scommettono tutto sul voto anticipato. Matteo Salvini non sembra fidarsi troppo e infatti ha “provocato” Conte a non escludere l'opposizione "come ha invece fatto finora" e a prendere in considerazione le proposte leghiste su “burocrazia zero e flat tax”. Inutili insomma Colao e le riunioni a Villa Pamphili, “basta prendere i disegni di legge della Lega già depositati in Parlamento”. Caustica Giorgia Meloni: dietro la conferenza stampa di Conte nel giorno della riapertura totale alla circolazione tra le regioni, ci sono solo nuove “promesse”, con un atteggiamento “surreale”di chi continua ad “annunciare bellissime cose” senza realizzarle. Siamo ben lontani dall’unità nazionale. Anche se Conte non ha voluto insistere sulle manifestazioni del 2 giugno cavandosela con un “giusto manifestare, ma serve prudenza”. Ma non è un mistero che nella Lega e in Fratelli d’Italia ci siano anime più dialoganti e disponili a trattare e a partecipare al Piano di rinascita, soldi compresi.

Sfumature diverse

Anche nella maggioranza si registrano sfumature diverse. Andrea Orlando, numero 2 del Nazareno, chiede “strategia e visione”, due elementi che sarebbero il presupposto di un vero Piano di rilancio e non l’elemento accessorio. Matteo Renzi dice tutto ok ma chiede di passare "dalle parole ai fatti” sul piano di apertura dei grandi cantieri. “Dobbiano creare lavoro” insiste l’ex premier che oggi terrà a battesimo il suo nuovo libro “La mossa del cavallo”, come siamo arrivati al Conte 2 e quale progetto di paese per il prossimo decennio. E dove il leader di Iv rilancia la proposta di elezione diretta del premier gettando nello scompiglio le altre forze di maggioranza a cominciare dal Pd che si è già accordato per una legge elettorale proporzionale con sbarramento al 5%. Perchè si guarda nel campo delle opposizioni. Ma anche in quello della maggioranza le acque restano agitate.