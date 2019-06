Conte: impegnati per evitare infrazione, dannosa per noi e Ue

Roma, 11 giu. (askanews) - Il governo è "massimamente impegnato ad evitare da qui ai prossimi mesi l'apertura di una procedura di infrazione per deficit eccessivo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea di Assonime."Come ho avuto modo di sottolineare in più occasioni - ha aggiunto - sono assolutamente fiducioso nella capacità di dialogo tanto del nostro governo quanto della Commissione europea: una procedura di infrazione sarebbe estremamente dannosa sia per le prospettive di crescita del nostro Paese che per l'intera Eurozona".