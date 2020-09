Conte: impatti catastrofici da mancato rispetto per la natura

Roma, 30 set. (askanews) - "Abbiamo imparato in questi anni che la mancanza di rispetto per la natura da parte dell'umanità può avere impatti catastrofici su tutti gli aspetti della nostra vita. La pandemia COVID-19 ci ricorda questo fatto. Distruggere e degradare la biodiversità aumenta il rischio di diffondere malattie dalla fauna selvatica alle persone". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un intervento video al 'Summit sulla Biodiversità' promosso dal Presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Volkan Bozkir."Inoltre - ha aggiunto - i fenomeni concomitanti di perdita di biodiversità, cambiamento climatico e pandemia hanno colpito duramente i più vulnerabili, con il rischio di minare i nostri sforzi per promuovere uno sviluppo sostenibile ed equo, in linea con l'Agenda 2030".