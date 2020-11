Conte: Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle D'Aosta saranno zona rossa

"Rispetto alle persone contagiate sale il numero degli asintomatici, diminuisce in percentuale il numero di persone ricoverate ma c'è l'alta probabilità che molte regioni superino le soglie delle terapie intensive e mediche", ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa tenuta a palazzo Chigi per illustrare le misure contenute nel nuovo Dpcm. "Se introducessimo misure uniche in tutta italia produrremmo un duplice effetto negativo, non adottare misure veramente efficaci dove c'è maggior rischio e imporremmo misure irragionevolmente restrittive dove la situazione è meno grave".

Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle D'Aosta zona rossa

Pertanto "Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle D'Aosta rientrano nell'area rossa". No a una chiusura nazionale quindi, ma solo chiusure localizzate. Le Regioni, come già anticipato nei giorni scorsi, sono state suddivise in tre gruppi, il rosso, l'arancione e il giallo. Quelle incluse nell'area rossa, ha detto il premier, subiranno a partire da venerdì una serie di limitazioni stringenti, un vero e proprio lockdown che prevede l'autocertificazione per le uscite per motivi di lavoro o di urgenza, scuole chiuse e divieto di spostamento in altre Regioni e tra le province interne.

Tra le Regioni "arancione", "con criticità medio-alta, ci sono Puglia e Sicilia". Quelle "gialle", invece, con criticità moderata, comprendono Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria. In questo gruppo sono incluse anche Toscana, Molise, Marche, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, ma anche Veneto e le provincie di Trento e Bolzano, secondo quanto annunciato dal premier in tv. Queste regioni subiranno solo il coprifuoco nazionale alle 22 e la chiusura di bar e ristoranti alle 18, già stabiliti dal Dpcm della settimana scorsa.

Queste restrizioni si sono rese necessarie, ha detto il premier, perché i numeri dicono che "rispetto alle persone contagiate sale il numero degli asintomatici, diminuisce in percentuale il numero di persone ricoverate ma c'è l'alta probabilità che molte regioni superino le soglie delle terapie intensive e mediche". E c'è una ragione per cui non si possono introdurre misure uniche in tutta Italia: "produrremmo un duplice effetto negativo, non adottare misure veramente efficaci dove c'è maggior rischio e imporremmo misure irragionevolmente restrittive dove la situazione è meno grave".

Non misure arbitrarie e discrezionali ma ponderate

"Abbiamo previsto che ci possa essere una differenziazione all'interno delle regioni - ha aggiunto il premier -, in astratto è anche possibile, ma la forza dell'intero meccanismo è di costruire un tessuto di misure che sia costruito su base regionale". Poi ha precisato: "Non ci sono territori che possono sottrarsi" alle misure restrittive, "la pandemia corre ovunque".

"Le ordinanze del ministro della Salute non saranno arbitrarie o discrezionali perché recepiranno l'esito del monitoraggio periodico effettuato congiuntamente" con i "rappresentanti delle Regioni", ha detto poi Conte durante la conferenza stampa in tv. "Non abbiamo alternative, dobbiamo affrontare le restrizioni per congelare l'impennata del contagio, comprendiamo la frustrazione e la sofferenza, ma dobbiamo tenere duro", ha insistito.

Un nuovo Dl per i ristori e scuola

"Già questa settimana porteremo in Consiglio dei ministri, dovremo farcela già domani sera, un nuovo decreto legge" per i ristori e sulla scuola ha spiegato che "non abbiamo voluto imporre sacrifici soverchi agli studenti di prima media, è giusto che possano proseguire in presenza". Ma in generale lasciare a casa gli studenti è una scelta dolorosa. "La scuola deve essere un presidio, quindi tra quelle misure il fatto di mandare in Dad degli studenti è un fatto che pesa molto al governo. E appena la curva rientrerà sotto controllo una delle prime misure sarà restituire la didattica in presenza a quanti più alunni possibili".

Il premier, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha anche spiegato come si esce dalla "zona rossa": "Se, all'esito delle misure, una Regione dovesse rientrare in condizioni di stabilità per 14 giorni, con rischio più basso, potrà essere assoggettata a un regime di misure meno restrittive, ce lo auguriamo tutti".