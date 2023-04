Conte: Governo pensa a spese militari, non a scuola e sanità

Roma, 14 apr. (askanews) - "Il Governo l'altro giorno ci ha consegnato il Def e ha scritto che gli investimenti militari avranno un trattamento privilegiato, noi il trattamento privilegiato lo vogliamo per scuola, ricerca, sanità". Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, ospite di una diretta sul sito di Skuola.net."Il Governo - ha aggiunto - auspica moderazione salariale con l'inflazione che abbiamo, in 30 anni unico ad avere segno negativo sui salari. Noi invece dobbiamo fare il salario minimo, contrastare il precariato selvaggio, investire perché i salari crescano, quindi bene il taglio al cuneo fiscale ma con somme vere, non qualche spiccioletto. Invece questo governo pensa alla spesa militare, che noi abbiamo già bloccato con Draghi, è stato uno dei motivi di scontro", ha ricordato l'ex premier.