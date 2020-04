Conte, già programmiamo fase 2

(ANSA) - ROMA, 02 APR - "Non siamo in grado di dire ora quando terminerà" l'emergenza. "Sarei la prima persona contenta" di poter "allentare le misure". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla tv spagnola La Sexta. "Posso dire che vogliamo uscire quanto prima dalla fase di emergenza più acuta. Già ora stiamo programmando una nuova fase di gestione dell'emergenza, in cui allentare alcune misure e apprendere a convivere con il virus". Infine "arriverà la fase dell'uscita definitiva, per ricostruire il tessuto economico e sociale e per il rilancio dell'economia".