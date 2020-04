Conte:di fronte a diritto vita in Costituzione gli altri recedono

Roma, 30 apr. (askanews) - "Il diritto costituzionale è equilibrio" e "quando come in questa stagione di emergenza, sono in gioco il diritto alla vita e alla salute, che sono presupposto del godimento di ogni altro diritto, le scelte per quanto tragiche, come direbbe Guido Calabresi, diventano quasi obbligate""Sono ben consapevole - ha aggiunto - della responsansabilità che mi sono assunto quando ho apposto la firma su atti che immediatamente" sarebbero intervenuti su "aspetti sì incisivi" e "su diritti fondamentali" ma "ho piena consapevolezza di agire in scienza e coscienza di agire per il bene primario di valore assoluto di fronte a cui gli altri diritti non possono che recedere",