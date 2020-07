La festa per Giuseppe Conte è già finita. Nella notte il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo scostamento di bilancio - il terzo da marzo - per ulteriori 25 miliardi, fondi destinati alla cassa integrazione Covid, agli enti locali che hanno le casse vuote e agli incentivi per le imprese da destinare alla assunzioni. Ancora molto assistenzialismo e poco, quasi zero, investimenti per la crescita. Sul tavolo del governo è arrivato anche il nodo della proroga del contestatissimo stato di emergenza. E’ stato forse l’unica scintilla che ha rischiato però di incendiare tutto. Il Pd ha fatto notare che “non è all’ordine del giorno e comunque c’è l’impegno a parlarne prima in Parlamento”. E’ stato indicato martedì prossimo. Vediamo come andrà. Se ne riparlerà dopo quel dibattito. Eppure più d’uno ieri dallo staff della Presidenza aveva dato per acquisita la proroga e la data: 31 ottobre 2020. Per non farsi mancare nulla, il ministro della Giustizia ha portato anche il disegno di legge di riforma del Consiglio superiore della magistratura. Come al punto precedente, se ne parlerà un’altra volta. Ma soprattutto, il premier ieri aveva appena iniziato il suo tour parlamentare per onorare i 209 miliardi che ci ha assegnato l’Europa che un fuoco di fila serrato Pd-Iv ha iniziato a bombardare sul Mes. Per non parlare di Luigi Di Maio. Lasciamo stare le interviste e i post sui social: se c’è qualcuno spiazzato dal successo di Conte è proprio il ministro degli Esteri che vorrebbe in fretta tornare capo politico del Movimento e anche a palazzo Chigi. Due mosse impossibili finchè Conte resta premier e ha un consenso così alto.

Una festa a metà

Immaginato come il giorno del trionfo personale di Giuseppe Conte, il ritorno in Parlamento del premier dopo la svolta europea e il successo italiano del Recovery fund si è trasformato ora dopo ora, dalla mattina all’ennesima notte in Consiglio dei ministri (concluso a mezzanotte e mezzo), in un più realistico scenario dove la maggioranza politica è una coalizione molto rissosa e anche diffidente e il premier un professore universitario abile, non eletto e molto ambizioso.

La linea che distingue l’atto di cortesia istituzionale e l’autoproclamazione è sottile. E’ un attimo oltrepassarla. Conte ieri ha correttamente informato prima il Senato e poi la Camera su cosa è accaduto a Bruxelles. Un intervento di 35 minuti in cui ha indugiato su quello che è stato, la tipologia dell’accordo, ma non su quello che va fatto adesso, da ora in poi. Eppure le 68 pagine del Memorandum finale offrono molti spunti interessanti in questo senso. E’ stato accolto dalla standing ovation grillina in entrambi gli emicicli e lui ha celiato: "Questa non è la mia vittoria e neppure della squadra di governo ma di tutti gli italiani". Ha ringraziato le opposizioni perché, con le dovute differenze, hanno però fatto il tifo per l’Italia. Ha fatto l’errore di ringraziare per nome “solo” il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola, fisso al suo fianco nella quattro giorni di Bruxelles. Ma s’è scordato di ringraziare il team che nei mesi ha preparato la vittoria: il ministro economico Gualtieri che è stato collegato fisso, da Roma, con lo staff nella plenaria per elaborare in tempo reale come e cosa cambiava da una bozza all’altra; il commissario alle Finanze Paolo Gentiloni che ha preparato il terreno diplomatico e di relazione al successo arrivato all’alba di martedì; il presidente del Parlamento David Sassoli. Non uno di questi tre è stato ringraziato per nome da Conte. Non può essere stata una dimenticanza. Ha fatto il bagno di folla fuori dal Senato tra selfie e pacche sulle spalle. L’entusiasmo a volte fa brutti scherzi. “Di dove sei” ha chiesto Conte ad un giovane con tratti orientali e mascherina. “Bangladesh…” è stata la risposta, uno degli stati più colpiti dal ritorno del virus. Gelo sotto i 40 gradi un po’ umidi di Roma.

"Si goda pure queste 72 ore. Ma poi…"

Saranno stati gli applausi e le standing ovation dai banchi grillini. Oppure quel compiacimento per “la giornata storica per l’Italia” di cui è stato protagonista e che si mette sul petto come una medaglia. Fatto è che dai conversari di area Pd già a fine mattinata al Senato è arrivato subito un suggerimento: “Ora si goda pure queste 72 ore di gloria ma poi si ricordi come è arrivato lì, chi lo ha blindato e che il Pd non può fare il portatore d’acqua".

Il bombardamento sul Mes

I mal di pancia “anonimi” anticipano di pochi minuti le richieste in chiaro. Anzi, un vero e proprio bombardamento a parole e sui social sul Meccanismo europeo di stabilità e i 36 miliardi contati, 5 miliardi al mese, che ci farebbero tanto comodo perchè disponibili subito. Il Pd in blocco, e non solo loro, chiede da settimane di attivarlo. Ieri ha insistito più del solito. Prima il capogruppo al Senato Andrea Marcucci, poi il capogruppo alla Camera Graziano Delrio: “Siamo convinti che i fondi del Mes siano necessari perché sono subito disponibili”. Delrio lo ha inviato a fornire presto “il quadro complessivo delle risorse, dei vantaggi e degli svantaggi e delle eventuali condizionalità perchè ci aspettiamo di poter scegliere nell'interesse dei cittadini”. Matteo Renzi lo ha incalzato al Senato perché “i miliardi del Mes (vincolati a spese dirette e indirette sulla sanità, ndr) hanno una condizionalità inferiore ai prestiti del Recovery Fund. Se non si ha il coraggio di dirlo, si sta mentendo. Sono risorse che arrivano in autunno e vanno ai cittadini. Proviamo a sentire cosa ne pensano i presidenti di regione o quelli in campagna elettorale”. Un bombardamento completato nel primo pomeriggio via social dal segretario del Pd: “L’utilizzo del Mes è positivo e utile. Il governo decida in fretta”. Il messaggio è chiaro: presidente Conte, l’ora dei festeggiamenti e dei selfie è già finita. Tutti gli interventi di maggioranza hanno ricordato a Conte che, al di là della decisione storica ed eccezionale per l’Europa di fare debito comune per fronteggiare un’emergenza comune ed eccezionale, “l’occasione è unica e non può essere sprecata”. “Non ci sono più alibi, Presidente, questa volta non possiamo sbagliare” gli ha detto Renzi, “negli ultimi trent’anni, e spero anche nei prossimi, l’Italia non ha mai avuto nè mai avrà così tanti soldi a disposizione. Dobbiamo spenderli bene per far ripartire il Paese".

Pressing anche sulla legge elettorale

Il Pd va subito in pressing per questioni di merito (“servono soldi subito” come è stato ribadito al tavolo del Consiglio dei ministri). E di metodo. Chiede “un atto d’amore”, se non la golden share della maggioranza almeno sia chiaro che il Nazareno con il suo quasi 20% di consensi non è certo disponibile a fare “il portatore d’acqua” di re Conte e della sua truppa di grillini. E’ la stessa dinamica che sta dietro l’insistenza con cui il Pd non molla il punto sulla legge elettorale: c’era l’impegno ad approvarla “almeno” in un ramo del Parlamento entro settembre, in coincidenza con il referendum sul taglio dei parlamentari. Impegno assunto da tutta la maggioranza. Italia Viva si è sfilata perchè vuole un maggioritario che faccia chiarezza di chi deve governare e “non è questo il momento di parlare di legge elettorale, la gente non capirebbe”. Il Pd semina invece il veleno della paura del partito di Renzi di non arrivare al 5 per cento e lo vuole umiliare. Ma questa è storia dei giorni scorsi. La sorpresa è stata nelle trattative delle ultime 48 ore: anche il Movimento M5s in realtà non vuole parlare adesso di legge elettorale.A costo di andare sotto e di buttare il testo di legge già scritto, il Pd ancora oggi proverà a dettare l’agenda in Consiglio di presidenza. Il Nazareno vuole quella legge per avere poi le mani libere anche di staccare la spina a Conte. E’ prassi: quando arriva una nuova legge elettorale, è tempo di votare. Ipotesi rifiutata in massa da Conte e dai 290 parlamentari grillini.

Occhio a Di Maio

Ma tutto sommato non è tra le fila del Pd, non ora almeno, che va cercato il Bruto che potrebbe mettersi a guidare la congiura contro Conte/Cesare. Gli indizi portano piuttosto a Luigi Di Maio. E’ l’ex capopolitico del Movimento il più spiazzato dal successo di Conte. Giudica “inopportuna” l’idea della task force per gestire la fase progettuale del Recovery Fund che andrebbe, gioco forza, a togliere potere ai ministeri. Non piace, a Di Maio, l’entusiasmo con cui le truppe parlamentari lo hanno acclamato ieri. La leadership di Conte sta diventando troppo ingombrante per chi, come Di Maio, considera il Movimento il suo partito. “Se vuole esserne il leader, il Professore si deve iscrivere al Movimento” è il ragionamento che viene dall’inner circle del ministro degli Esteri. Nell’intervista rilasciata ieri a Repubblica Di Maio ha voluto subito rivendicare anche a sè e al Movimento un successo che altrimenti Conte tende molto. personalizzare. Senza alcun imbarazzo ha ricordato che “tutto questo è possibile oggi perchè io nel maggio scorso ha virato il nostro voto sulla maggioranza Ursula. Allora fui attaccato. Oggi rivendico quella scelta”. L’allora vicepremier che a quelle regionali perse più della metà dei voti del 2018, non ricorda che in quella campagna elettorale lui e l’attuale vicepresidente del Parlamento incontrarono i gilet gialli. Di Maio ha anche dato qualche lezioncina a Conte: “Quando vinci una partita, il merito è di tutta la squadra, del collettivo, rappresentato dal President del Consilgio”. Il ministro degli Esteri ieri s’è messo a sedere accanto a Conte (al Senato, alla Camera tutti i ministri in piedi, e forse non solo per motivi di distanza) a favore di telecamere. Ma dal premier non è arrivata neppure un’occhiata di complicità. Nulla. Tutto ciò non è piaciuto a Di Maio.

La Lega spacca le opposizioni

La tendenza delle prime ore dopo l’accordo si è confermata ieri dopo le comunicazioni di Conte. Forza Italia ha spiegato che “il compromesso è la sostanza di queste trattative dove mai c’è chi vince e chi perde” e dunque ore pancia sotto e lavorare “per spendere bene quei soldi” (Valentini, Fi). Giorgia Meloni conferma l’onore delle armi per Conte “che ha lottato” ma ora pretende “un chiarimento sui tempi e non vorrei mai che per riuscire a spendere i soldi in arrivo dovessimo passare troppo tempo a convincere tedeschi e olandesi e persino farci dire da loro cosa dobbiamo fare”. La Lega dunque resta orgogliosamente sola nel dire “No e mai”. E tra i tanti interventi, il più applaudito - e convincente - di tutti, è stato quello di Maurizio Molinari, il capogruppo della Camera. “Qualcuno ha preso in giro Salvini per quello che ha detto ma il Next Generation Eu funziona esattamente come il Mes con tanto di troika: sono finanziamenti che dobbiamo andarci a prendere, pagarci gli interessi sopra e spendere come ci diranno gli altri a cominciare dai tagli alla spesa sociale, pensioni, quota 100, spesa pubblica, taglio agli investimenti”. Un minuto e mezzo di applausi. Neppure Salvini è riuscito ad essere così convincente quando Molinari ha chiosato: “Nel trionfo quasi unanime di oggi è importante sapere che la Lega si dissocia. E quando i nodi verranno al pettine sono sicuro che gli italiani sapranno ricordare”. Occhio anche a Molinari, dunque. Il caos è un tempo idoneo ai parridicidi e alle congiure. La storia insegna che sono spesso gli ex fedelissimi a guidare le congiure. E settembre, tra il risultato delle Regionali e il ritorno a scuola, potrebbero essere le idi di marzo.