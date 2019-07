Conte: faremo la flat tax e un piano contro gli evasori

Roma, 3 lug. (askanews) - Sulla riforma fiscale "stiamo già lavorando: vogliamo fare la flat tax, stiamo facendo una manovra economica avvantaggiandoci con i tempi. Siamo molto desiderosi di realizzare un'ampia riforma fiscale, soprattutto una riforma che consentirà di alleggerire il peso fiscale a beneficio delle famiglie italiane e delle imprese. L'obiettivo sarà che paghino tutti ma paghino meno quindi dovremo anche realizzare un piano che costringa gli evasori a rientrare in chiaro". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato al Tg1.Il mancato avvio della procedura di infrazione, ha aggiunto, "è un grande risultato per l'Italia, che ha avuto il riconoscimento che merita. Questo dimostra anche la serietà e la credibilità del nostro Paese e la responsabilità dei governanti"."La nostra economia - ha concluso - è solida, lo spread cala, i nostri conti sono in ordine: ci sono tutti i presupposti per proseguire con fiducia per tutelare e realizzare gli interessi dei cittadini italiani".