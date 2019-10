Conte: escludo ogni patrimoniale, vogliamo rilanciare edilizia

Milano, 3 ott. (askanews) - "Questo governo è fermamente intenzionato a rilanciare il settore dell'edilizia, e dunque esclude l'introduzione di qualsiasi patrimoniale e non ha alcuna intenzione di limitare il diritto all'abitazione". Lo ha assicurato il premier Giusepe Conte, intervenendo all'assemblea di Assolombarda, a Milano.Conte ha quindi anticipato la volontà di istituire "un tavolo permanente, per il rilancio dell'edilizia, a palazzo Chigi. E' un settore cruciale per l'economia italiana, ha perso tanto in questi anni, per questo va definito un piano di rinascita del settore".