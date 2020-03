Conte: emergenza Coronavirus, dal governo 7,5 miliardi per famiglie-imprese

Roma, 5 mar. (askanews) - "Abbiamo stanziato un importo di 7,5 miliardi a sostegno delle famiglie e delle imprese perchè questa è un'emergenza non solo sanitaria ma anche economica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha discusso delle nuove misure economiche per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.Il decreto sarà pronto la prossima settimana. "Abbiamo approvato la relazione che porteremo al Parlamento e che aggiorna gli obiettivi progammatici di finanza pubblica per consentire di assumere prima iniziative immediate per far fronte all'emergenza economica Coronavirus - ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, al termine del Cdm -. Lo scostamento è di 7,5 miliardi in termini di saldo netto, tecnicamente 6,35 in termini di indebitamento e con questi soldi nel decreto su cui stiamo lavorando faremo misure per incrementare le risorse destinate al sistema sanitario, alla protezione civile, alle forze dell'ordine, per strumenti e mezzi che consentano di fornire al meglio l'assistenza"."Il secondo punto sono le misure che ci consentiranno di sostenere i redditi e salvaguardare l'occupazione nessuno deve perdere il lavoro per Coronavirus", ha aggiunto Gualtieri, quindi "ci saranno misure di sostegno alle aziende al di fuori dei territori e settori più colpiti, per le conseguenze dirette e indirette". Ci sarà anche una "misura per sostenere una moratoria dei crediti alle imprese da parte del sistema bancario"."Lavoreremo nei prossimi giorni, sulla base delle indicazioni emerse nel confronto con le Regioni, le parti sociali, le categorie economiche e le indicazioni dei partiti di maggioranza e opposizione lavoreremo per precisare e definire il contorno delle misure e averle pronte la prossima settimana quando il Parlamento avrà autorizzato lo scostamento così che il decreto sarà operativo immediatamente", ha concluso."Mi sono premurato di distribuire tra tutti i ministri una cartellina che conteneva le proposte da parte delle forze dell'opposizione e ho invitato i ministri a leggere queste proposte per avere anche qualche indicazione e trarre qualche suggerimento dalle opposizioni. Questo non significa che non c'è distinzione di ruoli, però chiediamo unità al Paese e il coinvolgimento delle opposizioni nelle decisioni più importanti", ha detto ancora Conte.