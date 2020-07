Conte: elaborazione piano spetta a governo, coinvolgeremo Camere

Roma, 28 lug. (askanews) - Spetta al governo elaborare il piano per utilizzare le risorse del Recovery Fund ma con "il pieno coinvolgimento" del Parlamento, in una interlocuzione "sostanziale e non solo formale". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel suo intervento al Comitato interministeriale per gli affari europei riunito a palazzo Chigi per iniziare ad elaborare il piano."Ci predisponiamo a interloquire con il Parlamento, nella consapevolezza che la responsabilità nell'elaborazione dei progetti e nel perseguire il disegno di poltica economica e sociale del Paese spetta al Governo. Un programma di tale portata - ha riconosciuto Conte - che è giusto il pieno coinvolgimento del Parlamento. L'interlocuzione sarà sostanziale e non solo formale".