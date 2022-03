Conte: con Draghi valutazioni diverse sulla spesa militare

Roma, 29 mar. (askanews) - "Non c'è un voto sul 2 per cento (percentuale di spese militari sul Pil, ndr)": lo ha precisato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti all'uscita da palazzo Chigi dove ha incontrato il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Conte ha ribadito che i senatori del M5S erano pronti a votare in commissione al Senato contro l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia a favore dell'aumento della spesa militare.A proposito dell'incontro con Draghi, il leader del M5S ha precisato: "Su questo abbiamo discusso, abbiamo delle valutazioni diverse, io non metto in discussione e non voglio che questo governo metta in discussione gli accordi del 2014 con la Nato. E' un impegno che si trascina da anni per il nostro Paese e altri partner Nato".A giudizio dell'ex premier "in questo momento affrettarsi a rispettare, non lo abbiamo fatto per tanti anni, questa soglia del 2 per cento significherebbe creare un picco negli investimenti nella spesa militare in un momento in cui il Paese è in forte difficoltà". Un impegno che "non avrebbe senso in questo momento, perché non è che la nostra sicurezza dipende da 10-14 miliardi in più".Sul tema con Draghi "siamo rimasti - ha aggiunto Conte - che continueremo a discutere, ci aggiorneremo per la discussione".