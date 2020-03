Conte: difficile fare previsioni, ma sconfiggeremo il virus

Roma, 25 mar. (askanews) - "Sarebbe imprudente fare previsioni sul contagio, ma se rispetteremo le regole che ci siamo dati ci avvicineremo sempre di più al momento in cui sconfiggeremo il virus". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a Famiglia Cristiana in edicola giovedì."Oggi è veramente difficile fare previsioni sui tempi di realizzazione di un vaccino ma i migliori ricercatori d'Italia e del mondo intero sono al lavoro proprio con questo obiettivo", ha aggiunto.Il presidente del Consiglio ha rivolto un pensiero commosso a tutti i medici e infermieri impegnati in prima linea: "Non stanno solo lavorando, stanno dando ogni giorno prova di un coraggio che commuove e inorgoglisce l'Italia intera. Abbiamo lanciato un appello per creare una task force di 300 medici da utilizzare in tutta Italia per l'epidemia: hanno risposto in 8000"."So bene cosa significa rimandare un abbraccio, rinunciare a incontrare i propri genitori, limitare le uscite e i trasferimenti. Ma la rinuncia serve a preservare noi stessi e i nostri cari - ha spiegato Conte -. La rinuncia di oggi preserva l'abbraccio di domani. Approfittiamo di questo momento per ridefinire la gerarchia dei nostri valori per recuperare appieno il significato di questa nostra umana vicenda"."Io prego. Prego - ha raccontato - di poter svolgere nel migliore modo possibile il mio ruolo e di riuscire a dare forza a tutti coloro che sono in prima linea, prego di poter presto rivedere gli italiani riabbracciare i loro cari e di riuscire a dare conforto a tutti coloro che hanno perso qualcuno. Nei momenti difficili la spiritualità sostiene più che mai la forza dell'impegno e dell'azione concreta".