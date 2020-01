Conte: deluso chi voleva voto regionali un referendum sul governo

Roma, 27 gen. (askanews) - "Un voto significativo, ma un voto regionale. Non era un voto sul governo, non cambio idea oggi. C'è chi ha tentato di renderlo un referendum sul governo ma io lo ritenevo improprio ieri e lo ritengo improprio anche oggi. Chi ha costruito questa impostazione è rimasto deluso". Così il premier Giuseppe Conte ha commentato il risultato del voto in Emilia Romagna, a margine della cerimonia del Giorno della memoria al Quirinale.