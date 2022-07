Conte consegna a Draghi documento M5S: c'è forte disagio

Roma, 6 lug. (askanews) - "Abbiamo consegnato a Draghi un documento a nome di tutto il Movimento 5 stelle. Abbiamo accumulato un forte disagio politico, che è riassunto nel documento". Lo ha detto Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi a palazzo Chigi."Abbiamo bisogno di risposte chiare e impegni precisi anche in tempi ragionevoli", ha spiegato Conte, aggiungendo: "Draghi ovviamente è giusto che si prenda un po di tempo per valutare le nostre richieste. Io stesso non mi aspettavo, di fronte a delle posizioni così serie e articolate per il bene del Paese, che ci fosse una risposta immediata. Non sarebbe stato neppure serio".Conte ha riassunto alcune delle priorità del M5s: "Bisogna intervenire per famiglie e imprese con interventi straordinari: 200 euro di bonus una tantum non servono, bisogna intervenire immediatamente per tagliare il cuneo fiscale dei lavoratori e approvare il salario minimo. Abbiamo il dilemma di chi non arriva a metà mese e non riesce a pagare le cartelle esattoriali, serve una rateizzazione straordinaria, non un condono, ma senza interessi e sanzioni".E poi "non permetteremo più che il reddito di cittadinanza, che è già una misura di protezione minimale in un momento così difficile del Paese, sia messo quotidianamente in discussione. Vogliamo parole chiare anche su questo", ha detto il leader M5s dopo l'incontro con Draghi.