[Il caso] Conte e Confindustria evitano la chiusura totale del Paese, sindacati in rivolta. Sotto inchiesta la comunicazione ansiogena del governo

Il provvedimento numero 23 in trenta giorni di crisi sanitaria (l’allarme rosso a Codogno risuonò il 21 febbraio) arriva alle 19 e 40 della domenica, ventuno ore dopo l’annuncio arrivato il sabato sera in diretta Facebook dalla pagina del premier. Il bisticcio di numeri e cifre, un po’ cacofonico, rende bene il caos che stiamo vivendo. Un caos ansiogeno, per i continui annunci quasi sempre a notte fonda e per i cambiamenti, quel costante alzare l’asticella un po’ più in su per vedere quando poi verrà giù. Qualche parte politica probabilmente ci spera e ci specula. I cittadini sono sull’orlo di una crisi di nervi: per la paura, alimentata giorno dopo giorno con notiziari angoscianti a reti unificati h24; per la privazione delle libertà, la più grave dal secondo dopoguerra, accettata dai più con senso di responsabilità; per le crisi familiari visto che non è facile stare chiusi in casa magari con 2-3 figlioli; per le crisi di genere, la convivenza forzata arma mariti e compagni violenti; per la gestione di una crisi sanitaria inaspettata e inedita, certamente, ma che dopo due mesi - l’emergenza fu dichiarata il 30 gennaio - dovrebbe aver insegnato qualcosa.

Ennesimo Dpcm

E’ bene ricordare che il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri (Dpcm, ormai l’acronimo più famoso in Italia) è un atto del Presidente del Consiglio che non deve essere sottoposto a verifiche ed approvazioni parlamentari cosa che invece accade al decreto. Si tratta insomma di atti decisionali supremi che dovrebbero essere centellinati in una democrazia parlamentare e che, in caso di emergenza, sono stati finora in genere delegati alla Protezione civile. Guido Bertolaso, quando la guidava, aveva ampi poteri in deroga e procedeva a suon di ordinanze spesso molto severe (come gli espropri dei terreni nel post sisma in Abruzzo) ma insindacabili. Bertolaso, quindi, non Berlusconi che all’epoca era premier con un consenso anche più alto di quello attuale di Conte (71%). Il Dpcm arrivato ieri sera alle 19.40 è l’ottavo dal 22 febbraio, giorno in cui l’Italia ha fatto i conti con la sua prima vittima. Come spiegato sabato sera in un surreale discorso alla nazione che aspettava davanti alla tv da circa due ore, si tratta di un’ulteriore stretta invocata via social e interviste tv da opposizioni, sindacati e nelle regioni più in difficoltà, anche da medici e infermieri che ripetono come un mantra: “State a casa, il virus è molto contagioso, l’unico rimedio che abbiano è la distanza dagli altri”. A questa richiesta, così come alle altre che l’hanno preceduta con certezza quasi matematica, Conte ha tentato di opporsi. Ma di fronte al pressing della regioni - Piemonte, Lombardia e Emilia Romagna - che comunque avevano già voluto legiferare in via autonoma con una sorta di lasciapassare di palazzo Chigi (“fate ciò di cui avete bisogno, potete decidere, noi non faremo opposizione”), ha dovuto cedere. Tutto chiuso, quindi. Tutto tranne, come ha precisato il premier sabato sera, “le filiere necessarie ad alimentare il settore alimentare, dai supermercati ai negozi, quello farmaceutico, dei medicinali, comunicazioni, informazione, studi professionali e gli uffici pubblici devono capire se e quanto servono aperti. Il premier sabato ha fatto resistenza in nome della tutela della produttività del sistema paese. “Se spengiamo tutti i motori, sarà ancora più duro ripartire” è il pensiero condiviso con i suoi collaboratori. Ma sabato i numeri del contagio (42.681) e dei decessi (793) sono stati tali che il premier ha dovuto tacere di fronte alle richieste del lockdown italiano. La Regione Lombardia ha scoperto che quel 40% denunciato come “irresponsabile” perchè ancora in movimento a Milano comprende in realtà pendolari, operai, impiegati, piccolo commercianti dei quei 2-3 settori rimasti operativi. Nè gli ormai “odiati” runner, nè i furbetti della quarantena tra proprietari di cane e i cultori della passeggiata. Dunque, procedere con l’ulteriore chiusura.

Il giallo sui ritardi

Il punto è che quella grave comunicazione al popolo italiano pronunciata sabato sera alle 23 quanto molti, costretti a casa, erano già pronti per andare a nanna, è rimasta un annuncio senza conseguenze fino a ieri sera quando poi è arrivato il Dpcm annunciato. Ancora una volta un buco di quasi 24 ore tra l’annuncio e la firma.

Era già successo la sera tra il 7 e l’8 marzo, quando tutto il nord Italia divenne zona rossa e migliaia di persone lasciarono Veneto,Lombardia ed Emilia Romagna per tornare a casa. Al sud. Una migrazione che non fu fermata e le cui conseguenze rischiano di essere nei prossimi giorni un pauroso contagio in quelle regioni dove, tra l’altro, la Sanità non è mai stata un’eccellenza. Ieri si è ripetuto lo stesso errore. Da chiedersi “se Conte c’è o ci fa”. Ancora una volta una giornata terra di nessuno in cui in assenza di norme chiare e scritte, ciascuno ha cercato di muoversi e, soprattutto, di lasciare il nord per andare al sud.

La rivolta delle aziende

Ieri però le cose sono andate in maniere diversa. Anche se, come al solito, caotico. E’ successo infatti che durante la notte tra sabato e domenica, appena sentito l’annuncio del lock down, i titolari di numerosi aziende hanno tempestato di telefonate Palazzo Chigi. “Così volete uccidere l’Italia, così non ci rialziamo più” è stato il messaggio consegnato direttamente al premier Conte dai dirigenti di aziende di una certa rilevanza per il sistema Italia. “Sabato sera lo schema del nuovo Dpcm, e il relativo allegato con la lista delle attività che sarebbero rimaste aperte, era già pronto” filtra da palazzo Chigi sommerso dalle critiche. Dopo la comunicazione del Presidente del Consiglio, “sono però arrivate numerosissime richieste da aziende, anche quelle di una certa rilevanza per il sistema italia, che adducevano varie motivazioni per giustificare la necessità di proseguire nelle proprie attività: essenziali e strategiche per l’economia nazionale; connesse e accessorie rispetto alle attività consentite in via principale; strumentali alla risposta sanitaria in corso”. Come se nulla di ciò che è rimasto aperto dopo le precedenti strette (8, 11, 17 marzo), circa il 20 per cento della produzione nazionale, potesse chiudere. Fonti di Confindustria spiegano che “se si ferma tutto poi non ripartiamo più” e che “già adesso sarà molto difficile riaprire molte attività”.

La lista

Il risultato è stata una lista di tre pagine che il Mise di Patuanelli ha stilato tra sabato notte e domenica all’ora di pranzo. Il criterio, oltre la complementarietà con le filiere dei settori indispensabili - alimentare, comunicazioni, farmaceutico, elettrico-telefonico - nonché alcuni servizi come poste e tabacchi, è stato quello di demandare al prefetto la valutazione finale sulla necessità o meno dell’apertura.

“Ci è sembrato doveroso verificare con attenzione ogni richiesta” è scritto in una nota di palazzo Chigi. Per tutta la notte e per tutta domenica mattina il Ministero dello sviluppo economico è stato “severamente impegnato a vagliare tutte le richieste”. Si spiega così il ritardo di quasi 24 ore con cui è uscito il testo firmato e l’allegato, una lista di tre pagine con indicati tutti i settori essenziali per restare aperti. Ma neanche il lavoro certosino dei tecnici del Mise, concordato con Confindustria, è stato sufficiente ad evitare altre polemiche.

Dopo il nuovo protocollo di sicurezza già approvato da Confindustria e sindacati dieci giorni fa - anche quello frutto di una lunga trattativa - gli imprenditori avevano ritenuto soddisfatte le questioni di sicurezza e garantita la prosecuzione del lavoro. Dunque non hanno compreso i motivi della nuova stretta, in pratica l’arresto della catena produttiva del Paese. D’altra parte, la paura e vedere il resto d’Italia ferma, a casa, raggiunta comunque da qualche risarcimento e contribuzione se non già in cassa integrazione al 100 per cnto, ha convinto che quella dovesse e potesse essere la condizione di tutti i lavoratori. La decrescita felice

Lo sciopero dei sindacati

Gli sforzi di mediazione e confronto messi in campo da palazzo Chigi fino al pomeriggio inoltrato, hanno prodotto una lista. Ma non la pace. Ieri sera la triade Cgil, Cisl e Uil ha minacciato “lo sciopero generale in difesa della salute dei lavoratori”. Sarebbe un record: sciopero generale mentre il Paese è già fermo.

Il problema tra Confindustria e sindacati è nato mettendo a confronto il testo del decreto e l’allegato. In quest’ultimo sono riportati le categorie che devono continuare a lavorare.Si parla del Codice Ateco che attribuisce un numero a ciascuno dei settori merceologici. I sindacati erano convinti di aver vinto la loro battaglia avendo eliminato le attività che cadono sotto i codici 24 e 25 di Ateco. In pratica il 60% del settore metalmeccanico. I settori lavorativi legati a questi due numeri non sono compresi quindi tra le categorie che devo restare aperte per necessità.

Peccato però che alla lettera G del decreto si possa leggere che “sono garantite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo previa comunicazione al Prefetto circa il fatto che il fermo lavorativo provocherebbe un grave danno e pregiudizio agli impianti”. In pratica, quello che era uscito dalla porta è rientrato dalla finestra. Vedremo nelle prossime ore dove porterà la trattativa. In linea generale, conservare ai tempi del virus la propria vita il più possibile simile a come era prima del virus, dovrebbe essere l’ obiettivo di tutti. Una volta, ovviamente, garantita la sicurezza. Il risultato è che, nonostante la nuova stretta soprattutto su uffici pubblici e studi professionali, non siamo ancora lontani al lockdown, la agognata da molti chiusura totale modello cinese.

Evitare le fughe al Sud

In attesa che Confindustria e sindacati trovassero una mediazione che alla fine non hanno trovato, si è rischiata l’ennesima pericolosissima fuga al sud. Ma il ritardo del decreto è stato dettato anche da altre questioni. Già sabato pomeriggio - da venerdì i media parlavano di “nuova stretta in arrivo” - sono stati notati movimenti sospetti nelle stazioni e ai caselli delle autostrade. In buona parte respinti grazie ai controlli. Certo, la residenza in un altro comune era un motivo valido per partire. E così domenica mattina caselli e stazioni hanno visto qualche partenza di troppo. Anche perchè tutti i lavoratori, ormai convinti del lockdown e la maggior parte dei quali con la residenza al sud o la seconda casa al mare o in montagna, erano già pronti con le valigie in mano.

Così nel pomeriggio è stata trovata una soluzione tampone. Il ministro della Sanità Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza con cui vieta non solo il transito in un comune diverso da quello in cui ci si trova ma anche di raggiungere le case al mare o di villeggiatura. Una soluzione ponte, appunto, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm. Parecchia gente convinta di partire è stata fermata tra il pomeriggio e la sera. Tutto questo resta in vigore fino al 3 aprile. Superando nei fatti la scadenza del 25 marzo.

Qualche spiraglio

Arriva dai numeri. A inizio settimana ci eravamo già illusi che di un rallentamento del contagio. Per un paio di giorni aveva rallentato. Poi ha ripreso a correre, raddoppiando quasi di giorno in giorno. Ieri siamo arrivati a 46638 contagiati e 5476 decessi. Numeri da brividi che riescono a dare anche qualche buona notizia: “solo” 1950 casi in più, la metà del trend, di cui “solo” 515 in Lombardia. Occorre aspettare per capire se è stata invertita la tendenza e abbiano scavallato il picco. Resta l’incognita molto angosciante delle regioni del sud anche se Protezione civile e Comitato tecnico scientifico che supporta tutte le decisioni del governo si augurano di “poter gestire le curva del contagio”.

Conte nel mirino

Il premier, che pure gode del 70 per cento dei consensi, resta comunque nel mirino delle opposizioni e nel tritacarne del dibattito politico. L’accusa, arrivata anche dagli alleati di governo, è stata di aver sbagliato per l’ennesima volta il modo di comunicare. “Il grande fratello della comunicazione di palazzo Chigi sotto accusa” il refrain di queste ore alludendo alle decisioni di Rocco Casalino. Nel mirino l’orario della comunicazione del premier alla Nazione (quasi le 23 di sabato), ora che, soprattutto se scandita da una lunga attesa, genera ansia e panico. Così come la scelta del mezzo: una diretta dalla pagina Facebook del premier con le tv costrette a collegarsi con Facebook. “Abbiamo seguito la procedura di sempre - ha voluto precisare ieri un comunicato dell’Ufficio stampa di palazzo Chigi - in caso di importanti dichiarazioni pubbliche del Presidente del Consiglio, infatti, i principali canali televisivi pubblici e privati – avvisati per tempo – accedono attraverso collegamento diretto al segnale audio-video fornito dalla sala regia della Presidenza del Consiglio. Contemporaneamente le dichiarazioni vengono trasmesse in streaming sul canale You Tube della Presidenza del Consiglio e sulla pagina Facebook di Giuseppe Conte”. Una comunicazione quindi amplificata al massimo. E che avrebbe avuto anche altri meriti: farsi ascoltare da chi ha problemi di udito; non scomodare i giornalisti costringendoli a raggiungere la sala stampa vista l’ora tarda. Ma i giornalisti devono fare domande. E la diretta Facebook non può essere “un altro metodo” perchè è la negazione stessa delle domande. Senza contare la carica ansiogena di comunicazioni istituzionali che arrivano ad ora tarda delle sera. Ricorso eccessivo ai Dpcm, orari, l’uso dei social per comunicazioni istituzionali: ieri anche la maggioranza ha fatto sentire le sue rimostranze al premier. Mentre le opposizioni continuano nella provocazione ormai consueta di queste settimane: Salvini e Meloni prima fanno pressing su Conte invocando sempre nuoe chiusure e augurando lo sfascio del paese; quando lui cede loro vanno all’incasso (“ha fatto come diciamo noi”) salvo poi dopo due ore iniziare un nuovo pressing. Abbiamo capito che quello di sabato sera è stato l’ultimo Dpcm che impone ulteriori strette e limitazioni.