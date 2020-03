“Chiuderemo ogni attività produttiva non essenziale fino al 3 aprile. Negozi di alimentari e farmacie resteranno aperti. E' la sfida più difficile dal dopoguerra. Uniti ce la faremo”. Questo il succo del messaggio – il sostanziale lockdown dell’Italia per 15 giorni interi: da domani, lunedì 23 marzo, fino a venerdì 3 aprile - che il premier, Giuseppe Conte, consegna agli italiani a notte fonda, alle 23.15, quando persino gli insonni stanno per andarsene a letto. Sui canali Rai va in onda una replica di Fiorello e qualche film dozzinale, sui canali Mediaset spazzatura o talk show demenziali, solo Skytg24 e Rainews24 vigilano, as usual.

La diretta Facebook del premier con polemica annessa

Il premier non parla, però, davanti alle telecamere di una tv, ma in diretta live su Facebook, diretta che, naturalmente, tutti riprendono e rilanciano (Iv, manco è finita la diretta, e fa già polemica, con Luciano Nobili, perché Conte “non ha usato una tv di stato, ma un’azienda privata americana”…): parla dal suo studio, al secondo piano di palazzo Chigi, con le bandiere, la scrivania di lavoro ufficiale, l’eleganza delle occasioni migliori, lo sguardo corrucciato e un po’ stanco.

Del resto, è davvero arrivata l’ora più buia, come disse Winston Churchill in un celebre discorso, quando il suo Paese stava per essere invaso dal ‘morbo’ delle divisioni di Hitler. Ora il nemico è invisibile, ma altrettanto pericoloso. E l’ora più buia, quella che nessuno pensava che sarebbe mai arrivata, almeno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, in un Paese come l’Italia, è giunta tra noi. Una decisione simile, dal dopoguerra ad oggi, non era mai stata presa neppure durante gli anni di piombo, la strategia della tensione, le stragi di mafia: l’Italia chiuderà tutte le fabbriche che non producono generi di prima necessità, come cibo o farmaci. Il Paese che produce entra in letargo.

“L’ora più buia” anche per l’Italia è arrivata davvero

Conte lo sa, ne sente il peso, e, al termine di una giornata tremenda, sul fronte dell’emergenza sanitaria (793 morti in più rispetto al giorno precedente, 4321 nuovi casi di persone contagiate solo ieri), decide di parlare alla Nazione per annunciare misure, se possibile, ancora più drastiche delle tante (drastiche) misure già prese. Tecnicamente, lo strumento sarà quello ormai classico del dpcm: entrerà in vigore oggi, domenica 22 marzo, e durerà fino al 3 aprile, quando l’incubo dovrebbe finire, la vita normale tornare a scorrere normale, i cittadini a sciamare per le strade, i negozi e ristoranti a riaprire, ma siamo sicuri che sarà così? Stiamo parlando di un virus impalpabile e inattaccabile, non di un’armata di panzer divisionen: possiamo provare a contenerlo, a frenarlo, ma non equivale a sconfiggerlo.

Ma il 3 aprile potrebbe essere una previsione ottimistica

Il 3 aprile, dunque, potrebbe non essere la data in cui scriveremo la parola ‘fine’ a questa brutta storia, potrebbe volerci molto più tempo, forse fino a maggio (del resto, le scuole di ogni ordine e grado non riapriranno che dopo l’estate e anche tutte le elezioni slitteranno all’autunno). Un tempo lungo, forse eccessivo, per la pazienza degli italiani. Ma è inutile pensare a quello che accadrà domani, meglio concentrarsi sulle parole di Conte e sul loro reale significato e poi dare conto di una giornata che, in ogni caso, è stata altrettanto drammatica, e dura, quanto il suo epilogo serale.

L’asfissiante pressing di parti sociali ed enti locali

Conte prende questa ennesima, durissima, decisione solo dopo aver ascoltato, per tutto il giorno, sindacati e imprenditori, associazioni e imprese: in buona sostanza, solo dopo il fortissimo pressing che ha dovuto subire da parte di governatori e sindaci, opposizioni di centrodestra (Salvini) e opposizione dentro il governo, quella di Iv, nella riunione dei capodelegazione dei partiti di maggioranza. Lui, personalmente, era scettico e preoccupato da giorni di fronte alla prospettiva di decidere un lockdwn integrale, ma i numeri, nudi e crudi, e la pressione delle parti sociali (soprattutto i sindacati e piccole imprese gli hanno chiesto lo stop di tutte le attività industriali non strategiche) lo hanno convinto alla stretta finale. Stretta di cui il ministro alla Salute, Roberto Speranza, era già convinto da tempo, come dimostra la sua ‘stringente’ ordinanza del 21 marzo. Ma erano troppe, ormai, le Regioni del Nord (tutte quelle a guida leghista: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, etc.) che avevano deciso per ‘serrate’ autoctone assai drastiche. Ieri, ci si sono messi anche i comuni: non solo quelli della provincia di Bergamo, città martoriata dal coronavirus, ma anche quelli di molte altre città, sindaci democratici compresi. Per non dire delle pressioni del sindacato, Cgil in testa: la settimana scorsa si era discusso delle misure sulla sicurezza sul lavoro, ora invece la situazione è ancora più preoccupante. Da qui la richiesta firmata da tutti i sindacati: “Chiediamo di valutare misure ancor più rigorose, la sospensione di attività non essenziali in questa fase per il nostro Paese” perché, avverte il leader della Cgil Maurizio Landini, “la paura della gente si può trasformare in rabbia”. Confindustria, invece, non è propensa alla serrata, anzi: chiede di assicurare alle imprese tutta la liquidità di cui hanno bisogno per superare la fase transitoria, in caso di chiusura volontaria o meno, attraverso un fondo di garanzia che riguardi piccole, medie e grandi aziende. Ma la serrata sul piano economico arriverà presto e saranno altri dolori.

Il bollettino di guerra che arriva dal fronte sanitario

D’altronde, i dati del bollettino sanitario sono drammatici. Un bollettino di guerra che il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, sciorina ogni giorno, a metà pomeriggio, un ‘appuntamento con la Morte’ ormai imperdibile per tutti.

Sono 793 in un giorno le vittime di coronavirus, di cui 546 nella sola regione Lombardia, e i decessi totali sono 4825. Crescono le persone guarite (+943, 6072 in totale), ma crescono anche i contagiati delle ultime 24 ore (+4321), un dato che porta il totale dei casi positivi, in Italia, a 42.681, mentre i ricoverati con sintomi sono in tutto 17.708, in terapia intensiva 2.857, in isolamento domiciliare 22.116.

E’ diretta contro il diffondersi del contagio da coronavirus, dunque, l'ulteriore stretta. Le resistenze di Conte erano legate soprattutto alla necessità di assicurare al Paese continuità economica, di ‘rallentarlo’ – come chiedevano gli imprenditori - ma non di ‘fermarlo’ – come invece chiedevano i sindacati, ma sono tutte ragioni che vengono meno, nell’animo del premier, proprio dopo il bollettino di guerra in cui si annovera l’altro ennesimo record di vittime.

E così, dopo aver visto uscire le ordinanza ‘autoctone’ e iper-restrittive di Lombardia e Piemonte, ecco che arriva la decisione del presidente del Consiglio, “una decisione non facile” presa insieme ai ministri e ai capi delegazione delle forze maggioranza e dopo l'incontro con le parti sociali.

Il discorso di Conte: “Mantenete la calma, ce la faremo”

Ecco, dunque, maturare nel corso della giornata, il discorso della sera, in diretta Facebook, da parte di Giuseppe Conte. “Questa è la sfida più difficile dal dopoguerra” premette. Poi arriva l’annuncio: “Chiuderemo tutte le attività produttive non cruciali, ma resteranno aperti supermercati, alimentari, farmacie e parafarmacie e i servizi essenziali saranno garantiti”. Infine, la raccomandazione che dà i brividi perché ricorda scene da film catastrofisti: “Invito tutti a mantenere la calma, non correte ad accaparramenti”.

La formula è quella del dpcm, già molto criticata

Il dpcm (lo strumento tecnico della ‘serrata’ del Paese che molti costituzionalisti, da Cassese a Clementi vogliono limitare perché strumenti ‘sporchi’ e di dubbia costituzionalità) verrà pubblicato oggi, ma intanto il premier ne anticipa i contenuti scegliendo il mezzo della diretta su Facebook a tarda sera, anche perché sa che tutte le tv e le reti, debitamente preallertate, lo daranno in diretta.

“Chiuderemo sull'intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia essenziale”, è l'annuncio di Conte. “Lasciamo acceso il motore del Paese, ma lo rallentiamo”, la premessa (in realtà, oggi più che mai, il Paese è fermo). “Mai come ora - la conclusione - la nostra comunità deve stringersi più forte, come una catena, a protezione del bene più importante, la salute. Se dovesse cedere anche un solo anello di questa catena la barriera di protezione verrebbe meno” dice Conte e sembra un protagonista del Signore degli Anelli di Tolkien: l’anello della vita e quello del Potere non possono cadere in mani nemiche, è il concetto.

Quel poco che non è chiuso, ma invece resta ‘aperto’

“Continueranno a rimanere aperte farmacie e parafarmacie – dice il premier - Assicureremo i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari, tutti i servizi pubblici essenziali, ad esempio i trasporti. Resteranno aperte tutte le attività funzionali”, assicura il premier che invita soprattutto alla calma rispetto alle corse agli acquisti. Ovvero niente file ai supermercati che “non sarebbero giustificate”. “Continueranno a rimanere aperti tutti i negozi di generi alimentari e di prima necessità. Non abbiamo previsto nessuna restrizione sugli orari di apertura”, sottolinea il presidente del Consiglio a causa delle polemiche sollevate da chi – governatori in testa -vuole decurtare quegli orari.

Riguardo alle altre attività non essenziali “consentiremo solo lo svolgimento di lavoro in modalità smart working”, come dire che tre quarti degli italiani, abituati ad andare ‘in ufficio’ dovranno rivoluzionare le loro (cattive abitudini) e senza dire che, in Italia, la banda larga o non c’è o fa schifo. E le stesse parole utilizzate dal premier sono il segno della preoccupazione dell'esecutivo: “E' la crisi più difficile che il Paese sta vivendo dal dopoguerra. Lascerà un segno indelebile in noi anche quando tutto questo sarà finito. Quelle che piangiamo sono persone. Le misure fin qui adottate richiedono tempo prima che possano dispiegare i loro effetti. Ma dobbiamo continuare a rispettare le regole. Non abbiamo alternative” e quindi “in questo momento dobbiamo resistere perché solo in questo modo potremo tutelare le persone che amiamo”. Lo sguardo è in avanti (“Non rinunciamo alla speranza e al futuro. Uniti ce la faremo”) ma per ora l’Italia deve fare “un altro passo indietro: stiamo rinunciando alle abitudini più care, ma lo facciamo perché amiamo l'Italia”. Pesa “la morte di tanti concittadini, un dolore che ogni giorno che si rinnova”. La consapevolezza è che in emergenza economica", ma - assicura il premier - "lo Stato c'è ed è qui, interverrà con misure straordinarie per ripartire quanto prima”. Insomma, risuona il kenneydiano ‘nessuno resterà indietro’? Si vedrà.

L’opposizione esulta: è quanto chiedevamo da tempo!

La decisione assunta dal governo soddisfa le forze di opposizione, da giorni schierate per un'ulteriore restrizione dei movimenti e delle attività dei cittadini, e infatti rivendicano la giustezza delle loro richieste e non mancano di sottolineare la tardività con cui si mosso il governo. “Si è perso troppo tempo” è il commento unanime di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. La maggioranza si schiera al fianco del presidente del Consiglio, e plaude la decisione assunta: “Serve unità”, predica il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando. “Una misura necessaria”, osserva Luigi Di Maio. Voce fuori dal coro – tanto per cambiare - Italia viva, che critica il premier per aver scelto di parlare al Paese via facebook, e i canali istituzionali. “Finalmente, dopo troppi giorni persi, ci hanno ascoltato sulla chiusura delle fabbriche! Bene, ora andiamo avanti con le altre richieste: mascherine e protezioni per tutti, anno bianco di pace fiscale per imprese e lavoratori per tutto il 2020, sveglia all'Europa e riapertura del Parlamento”, dice Matteo Renzi.

Le posizioni di Fratelli d’Italia, FI, LeU e altri ancora…

“La politica dei piccoli passi applicata alla pandemia coronavirus. Ennesimo annuncio d Conte ennesimo decreto in cui si chiude tutto, ma anche no. Tempo, risorse e credibilità persi solo per non dare ragione a chi, come Fratelli d'Italia, proponeva di chiudere tutto due settimane fa” attacca invece Giorgia Meloni. “Lo stop a tutte le attività produttive che non siano strettamente necessarie è un passo in avanti verso la chiusura totale che Forza Italia chiede da settimane. Meglio tardi che mai! Conte si è mosso in ritardo, ma non è il momento delle polemiche” si unisce al coro Forza Italia con la capogruppo Mariastella Gelmini. Parla, invece, di "sacrificio necessario" il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. E "Il Pd sostiene le ulteriori misure del Governo che, per quanto drastiche, sono state assunte per combattere la diffusione del contagio", afferma il numero due del Nazareno Andrea Orlando, che aggiunge: "Ringraziamo i lavoratori che garantiranno i servizi essenziali a partire da quelli sanitari. Chiediamo a tutti i cittadini il piu' scrupoloso rispetto delle misure adottate. E' il momento dell'unità contro un pericoloso nemico comune che sapremo sconfiggere". Per Leu "bene così, presidente Conte. Adesso tutta Italia, tutti noi, dobbiamo impegnarci ancora di più per bloccare il contagio", dichiara Nicola Fratoianni. Anche il Movimento 5 stelle con Luigi Di Maio parla di "misura necessaria" perché la "priorità del governo è una sola: tutelare la salute di ogni singolo cittadino. Non molliamo e non abbassiamo la guardia”. Infine, Italia viva stigmatizza la scelta di Conte di parlare via Facebook: “Per un messaggio alla nazione in una fase così delicata, sorprende che Conte non utilizzi gli strumenti istituzionali come la sala stampa di palazzo Chigi, preferendo tenere tutta Italia (compresa la Rai) incollata alla sua pagina Facebook personale” osservano Luciano Nobili e Marco Di Maio, deputati dem. Il fuoco della polemica continuerà a covare sotto la cenere della malattia.