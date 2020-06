Conte pronto a candidarsi in Sardegna. Ma cosa sono le elezioni suppletive?

Fino al 1994 si trattava di una parola assolutamente sconosciuta al pubblico italiano, tranne che ai cultori di diritto costituzionale comparato, trattandosi del tipo di elezione che viene indetta per sostituire un parlamentare scomparso o che si dimette in un collegio uninominale.

E, chiaramente, visto che si parlava di collegi e di sistemi elettorali maggioritari, le suppletive erano pane per i modelli anglosassoni, a partire da quello del Regno Unito che del bipartitismo e dei collegi faceva allora la sua unica bandiera (poi è cambiato qualcosa anche lì, ma questa è un’altra storia).

Parola nuova per gli italiani dal 1994

Ma, per l’appunto, non era materia da italiani dove fino al 1994 regnava il proporzionale puro e quindi qualsiasi variazione della composizione di Camera e Senato dava il là a un tourbillon di “primi dei non eletti” per ripristinare il quorum di 630 deputati e 315 senatori, più ovviamente quelli di diritto e a vita.

Addirittura, al Senato, dove teoricamente l’elezione su base regionale permetteva i collegi, in realtà la legge elettorale prevedeva che fossero eletti direttamente solo coloro che superavano il 65 per cento dei voti nel proprio collegio, che limitava di solito il panorama a due soli senatori: un altoatesino della Suditiroler Volkspartei in Alto Adige e un democristiano, generalmente il tesoriere dello scudo crociato Severino Citaristi, persona perbene vittima di Tangentopoli, nel collegio delle valli bergamasche. Stop, fine, tutti gli altri con il proporzionale.

Addirittura c’erano primi dei non eletti che subentravano ai colleghi a legislatura già sciolta, facendo una sola seduta o a volte nemmeno quella, ma maturando comunque il diritto al vitalizio.

Cosa cambia con la seconda repubblica

Poi arrivò la seconda Repubblica, il Mattarellum – che era il migliore sistema elettorale degli ultimi anni – con il 75 per cento dei parlamentari eletto nei collegi uninominali e il 25 sul proporzionale.

E li arrivarono anche le prime suppletive con generalmente una caratteristica univoca: il centrosinistra manteneva i suoi seggi, il centrodestra spesso li perdeva. Due gli ordini di motivi: la maggior partecipazione al voto di elettori di centrosinistra in alcune zone, anche in elezioni meno “generali” e da mobilitazione massiccia, anzi con affluenze molto basse, e la scelta di candidati spesso centristi che andavano a pescare anche nell’elettorato moderato.

Il Porcellum e gli altri sistemi elettorali

Poi arrivò il Porcellum con le liste bloccate, sparirono i collegi e con essi anche le suppletive. E qui arriviamo all’ultima tornata elettorale e al Rosatellum, che inverte le proporzioni rispetto al Mattarellum, che trasferisce automaticamente i voti del proporzionale sul maggioritario, ma che comunque in qualche modo ha una sorta di collegi uninominali.

Molto meno rappresentativi il giorno delle elezioni generali rispetto allo spirito del Mattarellum, per carità.

Che, se possibile, rivive solo nelle suppletive, dove invece – davvero – c’è l’uno contro uno, come nel basket.

Le suppletive di questa legislatura

E così si è iniziato a inizio legislatura con due collegi trentini della Camera che erano di leghisti e sono tornati di leghisti e si è continuato con il collegio di Cagliari Burcei dove il velista pentastellato Andrea Mura, che si era dimesso dopo la bufera sulle due dichiarazioni sulla possibilità di rappresentare gli italiani anche in mezzo al mare, è stato rimpiazzato dal giornalista Andrea Frailis del Pd. Quel giorno si discusse molto del fatto che erano andati a votare solo il 15,56 per cento degli aventi diritto, ma non si sapeva ancora cosa sarebbe successo dopo.

Ad esempio, nel collegio senatoriale di Napoli – San Carlo all’Arena, dove era stato eletto il professore universitario di geologia pentastellato Franco Ortolani, uomo mite, molto apprezzato dai colleghi di tutti gli schieramenti e teorico per primo della Terra dei Fuochi. Ortolani è morto e si sono fatte le suppletive: il giornalista Sandro Ruotolo che si presentava come candidato di una “sinistra larga”, che arrivava fino al sindaco De Magistris, ha vinto sì con un ottimo margine. Ma la base elettorale è stata meno larga della sinistra di Ruotolo: 9,52 per cento degli aventi diritto al voto, 34mila su 357mila.

Paradossalmente, è andata meglio qualche settimana dopo nel collegio senatoriale di Terni, dove si votava per sostituire la leghista Donatella Tesei, diventata presidente della Regione Umbria. Era il primo giorno del lockdown e sinceramente apparve surreale anche il fatto che si votasse: è stata eletta la leghista Valeria Alessandrini con il 14,51 per cento di partecipazione al voto, persino tanti se si tiene conto che era iniziata contemporaneamente la quarantena degli italiani e soprattutto che in Francia, dove si era votato negli stessi giorni, le urne portarono contagi.

Non sono più elezioni di serie B

Però, insomma, le suppletive venivano sempre considerate dal corpo elettorale un po’ come elezioni di serie B, come Cenerentola. E, invece, all’improvviso il ballo che le trasforma nelle partite della vita.

In principio, ad esempio, a mirarci fu Silvio Berlusconi che – dopo la riabilitazione – pensò di far dimettere uno dei suoi in Lombardia per candidarsi in un buon collegio e tornare alla Camera o al Senato con l’investitura “pesante” degli elettori.

Poi il Cav abbandonò l’idea e però fu ugualmente legittimato in modo molto forte dall’elezione all’Europarlamento, con le preferenze e quindi particolarmente significativa.

Il caso Gualtieri

A mettere per primo in atto lo “schema suppletive” pensato da Berlusconi è stato il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri che, per rafforzare ulteriormente il suo ruolo, si è candidato nel collegio di Roma-Trionfale, lasciato libero dall’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che si è dimesso da Montecitorio per andare a fare il commissario dell’Unione Europea nella squadra di Ursula von der Leyen.

Operazione riuscita: Gualtieri ha vinto bene, con un’affluenza bassa ma non bassissima, e nessuno gli ha più potuto dire la fatidica frase “lei che non è stato eletto da nessuno”, che è una sorta e anche una sorte di maledizione per i tecnici. Fra l’altro, nel caso di Gualtieri particolarmente ingenerosa perché era comunque stato eletto all’Europarlamento con le preferenze e quindi la legittimazione popolare c’era.

L’idea di Conte

Il passaggio successivo è una domanda: chi è in questo momento che si sente ripetere più spesso questa frase? Ca va sans dire, il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte.

Che sta accarezzando l’idea di candidarsi nel collegio senatoriale di Sassari, dove si deve tornare a votare per sostituire Vittoria Francesca Maria Bogo Deledda, che era stata eletta a Palazzo Madama con il MoVimento Cinque Stelle e che è scomparsa. Le suppletive sassaresi sono già slittate un po’, esattamente come le regionali e le amministrative, ma si dovrebbe votare entro l’8 novembre.

Sarebbe la prima volta che pentastellati e Democratici si presentano insieme in un collegio (e non in una Regione) e sarebbe il riconoscimento della strategicità dell’alleanza e del ruolo di Conte come leader.

Se andrà così, dopo l’idea di Berlusconi e dopo l’elezione di Gualtieri, sarebbe la definitiva trasformazione delle suppletive da brutto anatroccolo a principe bellissimo, da Cenerentola angustiata dalle sorellastre, a Cenerentola dopo il ballo.

Giuseppe Conte deciderà di provare la scarpetta?