Conte: avrei preferito sapere prima della scissione di Renzi

Roma, 19 set. (askanews) - La scissione di Matteo Renzi dal Pd "era nell'aria" ma Giuseppe Conte avrebbe preferito che venisse ufficializzata prima della nascita del governo per valutare bene il quadro al momento di sciogliere la riserva sul nuovo incarico. Conte lo ha spiegato alla festa di 'Articolo 1'. "Era un po' nell'aria, se ne era un po' parlato. Mi hanno sorpreso i temi, l'ho detto anche a Matteo Renzi nella telefonata che mi ha fatto".Ha spiegato Conte: "Perché nel momento in cui un presidente incaricato deve sciogliere la riserva è bene che abbia piena contezza" del quadro in Parlamento. "Avrei voluto, preteso, un confronto con gli esponenti di questo gruppo. E se del caso tenerne conto al momento di sciogliere la riserva. Un presidente del Consiglio che sciogliere la riserva si assume la responsabilità della sostenibilità del progetto che presenta al paese. Non sto dicendo che sia venuta meno la sostenibilità ma" sarebbe stato preferibile avere questo dato prima.