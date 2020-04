Conte il "neo-partigiano", attacca la Germania sul Mes. Ma apre a Fi mentre M5S e Pd pensano al ribaltone

Domenica sera il premier, Giuseppe Conte, ha ri-bocciato il Mes (l’ormai arci-noto, pure nelle case degli italiani, Fondo Salva Stati che dovrebbe fornici 36 miliardi belli freschi, ma da usare solo per le spese medico-sanitarie post-Covid). Lo fa a freddo, con un’intervista a un giornale tedesco, per la gioia del M5S, sia ‘movimentisti’ e che ‘sovranisti’ alla ‘Dibba’, come pure per la soddisfazione dei ‘governisti’ (ortodossi, alla Di Maio, o eterodossi, alla Roberto Fico), ma per la disperazione e l’irritazione dei dem: ieri sera, dal Nazareno, non filtrava un ‘ah’, ma lo sgomento è alto, la preoccupazione pure e la tensione, tra Pd e M5S, alle stelle.

Di mattina presto Conte chiede i voti di Forza Italia

La bocciatura del Mes fatta da Conte, appunto, arriva a freddo. Il premier forse non ero contento di aver rilasciato, al mattino, un’intervista al Giornale diretto da Alessandro Sallusti, ma di proprietà della famiglia Berlusconi. Nell’intervista chiedeva, di fatto, al Cavaliere e a FI di sostenere il governo e lui stesso in vista della ‘fase due’ che dovrebbe decollare a breve (ma non prima del 4 maggio, questo ormai si è capito), chiedendone, di fatto ‘a gratisse’, i voti. L’intenzione, anche in questo caso, era chiara e, dal suo punto di vista, ‘nobile’: evitare di finire ‘sotto’ in Parlamento sul Mes come sui vari decreti in scadenza (dl liquidità, dl aprile che presto diventerà dl ‘maggio’ perché prima di maggio non arriva di sicuro, dpcm in scadenza). “Il governo – dice Conte all’house organ berlusconiano - ha aperto il confronto con le opposizioni e questo confronto rimane aperto anche adesso, confidando che ci sia la effettiva disponibilità delle opposizioni di raccogliere questo invito e di offrire il proprio contributo al paese impegnato in questa difficilissima prova”.

Ma al di là delle parole testuali, Conte vede che, ogni giorno, il Pd fibrilla e, soprattutto, che l’M5S ‘balla’, per non dire di Renzi e Iv che lo vogliono scalzare, e il prima possibile. Ergo, prova a girare lo sguarda dalla sola parte da cui potrebbe arrivare “un aiuto concreto”, quella degli azzurri, date le scelte europeiste fatte da Berlusconi. Inoltre, sempre tatticamente, cercare di ‘parlare’ con Berlusconi è un modo per cercare di ‘dividere’ il fronte: Lega e FdI da una parte, berluscones e azzurri dall’altra come si è visto proprio sul Mes, dentro il centrodestra.

Il tentativo di dividere il fronte: FI contro Lega e FdI

Il tentativo, in effetti, è abile, ma lo è a maggior ragione a causa dei nuovi convincimenti maturati dal Cavaliere in questi ultimi mesi. Infatti, Berlusconi – come Matteo Renzi – si è convinto che “lo scontro in atto oggi e sempre più in futuro sia e sarà tra europeisti e anti-europeisti, sovranisti e nazionalisti contro federalisti europei” ed ha seccamente posizionato il suo partito, sia in Parlamento che dentro l’Europarlamento di Bruxelles, retto dalla storica alleanza tra PPE-PSE-liberaldemocratici-Verdi, su posizioni fortemente ‘pro-Ue’ e ‘pro-Consiglio Ue’. Il che vuol dire non solo ‘pro-Bce’, ma anche ‘pro-Mes’ e pro tutti gli strumenti finanziari che Ue e Bce stanno adottando. Berlusconi ai suoi: “lo scontro sarà tra europeisti e anti-europeisti e noi dobbiamo stare saldamente coi primi”.

Berlusconi: "Avevo già chiesto io inutilmente gli Eurobond"

Insomma, il problema non è ‘casalingo’, e cioè se il Cav viva male, ovvio, l’aggressività dei toni di Salvini e Meloni che, da anni, si stanno letteralmente ‘mangiando’ gli azzurri in termini di consensi nel Paese e truppe sui territori (il che, ovviamente, al Cav non può far piacere), ma di ‘contesto’ generale. Un contesto in cui Berlusconi (e Gianni Letta, il suo consigliere storico che non smette mai di consigliarlo) è arrivato a ricordare, alle sue due capogruppo in Parlamento – Mariastella Gelmini alla Camera e Annamaria Bernini al Senato in una videochat privata tenuta venerdì scorso – che “Io ho avallato, a costo di pagarne il pegno, salato, anzi salatissimo, il Mes e il Patto di Stabilità, nel 2011. Avevo chiesto ai capi di stato e di governo, con Tremonti, gli Eurobond già allora e me li hanno negati, sbagliando, un errore, ma ho votato quelle misure perché servivano a salvarci da una crisi che, peraltro, allora, era solo finanziaria e valutaria. Senza di me e senza i voti dell’allora Pdl, il governo Monti non sarebbe mai nato. Oggi la crisi è epocale, planetaria. Dobbiamo aiutare l’Ue, non boicottarla. Meloni e Salvini, soprattutto, non hanno capito nulla, mi spiace per quel ragazzo, ma noi dobbiamo essere disponibili ad aiutare il governo e rafforzarlo, in Ue. Io mi spenderò per questo attivando tutti i miei canali. E, in Parlamento, se il governo ci ascolta davvero, e la smette di rifiutare e basta le nostre proposte, o di accaparrarsele, dobbiamo aiutarlo a superare questa fase così difficile. Non significa dare vita a un nuovo governo, per ora, ma di mantenere uno spirito di vera ‘solidarietà nazionale’…”. Insomma, molto si stava movendo, già dalla mattina di una placida domenica di aprile, ne cieli della Politica italiana, al netto del fatto che, si capisce, Forza Italia è una galassia in via di implosione e sul punto di collassare come una stella. Dopo la ‘fase due’, nel Palazzo, partirà mai la ‘fase tre’? Crisi di governo implausibile e impensabile per il Colle, ma c’è una gran voglia crociana di “heri dicebamus”…

Ma, insomma, dopo la ‘fase uno’, quella del governo gialloverde e la ‘fase due’, quella del governo giallorosso, la fase tre dovrebbe essere caratterizzata da un governo ‘arcobaleno’, nel senso di appoggiato da tutti i partiti. Come si concluderà, questa partita, ancora non è chiaro, certo. E se è vero che una crisi di governo, in questa fase, come pure eventuali elezioni politiche anticipate, sono scenari del tutto implausibili e impensabili, è anche vero che la politica italiana e i suoi protagonisti – sempre più ansiogeni e insofferenti alle ‘restrizioni’ da coronavirus, nel senso che come gli italiani devono restare ‘tappati in casa’ così i nostri politici non possono giocare al loro sport preferito, quello di fare e disfare governi - sta iniziando a tornare a muoversi nella logica dell’heri dicebamus. Quasi evocando il filosofo liberale Benedetto Croce che proclamò il suo heri dicebamus (“Ieri stavamo dicendo”), perché, dopo vent’anni di dittatura fascista e guerra, non vedeva la necessità di una ‘rottura’ politica-istituzionale e pensava che l’Italia potesse tornare alla ‘politichetta’ asfittica dello stato liberale post-unitario e pre-fascista, così partiti e leader si riposizionano sul fronte ‘grandi manovre’, almanaccando di nuovi governi, governissimi, governi di ‘unità nazionale’ e altre amenità del genere. E poco importa che, dal Colle, attraverso i suoi megafoni o ‘trombettieri’ sparsi nei maggiori quotidiani italiani, si faccia filtrare che il Capo dello Stato non ci pensa proprio ad avallare l’idea di una crisi di governo “in guanti e mascherina”. Un’ipotesi che viene giudicata del tutto “irrealistica e improponibile”, al Quirinale, anche se la sotto-indicazione “certo non adesso” lascia tuttavia pensare che, una volta partita ‘la fase due’ del Paese, la mai tanto agognata ‘ripartenza’, a maggio (o, forse, ancora meglio, a giugno) tutto può succedere… Per ora, in ogni caso, una ‘crisi al buio’, come si usa dire, dal Colle viene esclusa dal novero di ogni possibilità.

A sera Conte oscilla pericolosamente: "No al Mes"

Ma tornando al ‘primo motore’ non certo immobile, ma mobilissimo della scena politica italiana, il premier, si vede come questi abbia oscillato pericolosamente tra ‘Mes sì’ e ‘Mes no’, nelle ultime settimane, e che continui a farlo. Dopo il ‘sì’ al Mes di appena tre giorni fa – che aveva fatto la gioia e la soddisfazione del Pd – eccoci al ‘no’ al Mes di ieri sera. Uno slalom pericoloso e anche inconcludente. Com’è, come non è, Conte decide di rilasciare un’intervista al quotidiano tedesco conservatore Sueddeutsche Zaitung.

“Il Mes ha brutta fama, non dimentichiamo la Grecia"dice il premier

“Il Mes in Italia ha una cattiva fama” spiega Conte alla Sueddeutsche Zeitung: “Non abbiamo dimenticato che ai greci, nell'ultima crisi finanziaria, sono stati richiesti sacrifici inaccettabili perché ottenessero i crediti”, dice. Poi l’affondo alla Germania della cancelliera Merkel, un affondo durissimo e che di certo non piacerà ai tedeschi: “Molti Paesi europei hanno guardato finora soltanto ai propri vantaggi, la Germania ha un bilancio commerciale superiore a quanto prevedano le regole Ue” e “con questo surplus non fa da locomotiva ma da freno per l'Europa”. Ora, al di la del fatto che le parole di Conte sono tutte sottoscrivibili (sul Mes, sulla Germania, sui Coronabond) e che, probabilmente, la sua è una ‘fuga in avanti’ tattica, utile a sfruttare una migliore posizione, quando si aprirà, il 23 aprile, un Consiglio Ue che sarà davvero ‘storico’, per il futuro dell’Unione e pure dell’Euro – resta il punto: perché queste continue oscillazioni e cambiamenti di posizione?

Il premier si mette l’elmetto in vista della doppia sfida

Conte ha davanti a sé una doppia sfida e, come si dice nei proverbi popolari, “si butta avanti per non cadere”: si prepara, infatti, a informare il Parlamento (martedì 21 aprile, ma in quella sede non è previsto alcun voto: si tratterà, cioè, di una semplice informativa) ma soprattutto a indossare l'elmetto per il Consiglio Europeo di giovedì 23. In quella sede – Conte lo ha riferito anche nel corso di un colloquio telefonico alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen - insisterà sui Coronabond, convinto che il Mes abbia “una brutta fama”, come ha detto ieri sera, e che l'unica soluzione possibile sia l'emissione di titoli comuni di debito sottoscritti dalla Ue. Quella con la Ue è una partita che il premier intende giocare fino in fondo perché i dubbi sulle condizionalità del fondo salva Stati restano sul tavolo, almeno a suo parere. Come per i 5 stelle: la loro proposta che sotto traccia hanno avanzato al premier è quella di ridiscutere in sede Ue il trattato sul Mes.

Conte dopo il Pd si ributta in braccia ai 5Stelle

Ma ci vorrebbe l'unanimità del Consiglio Ue (impossibile) e soprattutto ci vorrebbe tempo. E l'Italia di tempo non ne ha. Ecco perché, al di là della fronda ‘oltranzista’ che annovera Di Battista e provoca un infuocato dibattito interno (stasera si terrà una assemblea dei parlamentari M5s sul Mes), anche tra molti big pentastellati c'è la convinzione che al momento la strategia del governo sia quella di 'alzare la posta' per spuntare risultati migliori al tavolo della trattativa, ma che alla fine pure il Movimento dovrà accettare il ‘compromesso’ Ue (Mes senza condizionalità).

Niente ‘crisi al buio’ per il Colle come pure per Pd e Iv

In ogni caso, tutte le forze di maggioranza hanno recepito il messaggio arrivato dal Colle, quei timori su una ‘crisi al buio’, ma soprattutto la consapevolezza che al momento non c’è alcun tipo di maggioranza alternativa a questa e che il voto anticipato sia impossibile per ragioni tecniche e non. Il Pd, però, considera la questione europea come un limite invalicabile: “non possiamo - questo l'input più volte ribadito - pensare di rinunciare a priori a 37 miliardi”. La convinzione è che il Mes sarà ‘trasformato’, che non c'è alcun terremoto in vista. Anche perché i dem sono schierati – ribadiscono al Nazareno - per questo governo e per Conte. Perfino i renziani, pur avendo più di una idiosincrasia sull'operato di Conte e sulla prospettiva di questo esecutivo, non vedono altri scenari fattibili per ora, neanche quelli che presuppongono l'unità nazionale. Ragionamento semplice: “La matematica - dice un big di Iv - è una scienza esatta: se nella Lega avesse vinto la linea ‘Giorgetti’ sarebbe stata un'altra cosa. Ma così, senza la Lega, occorrerebbe che cento grillini si sfilassero da Di Maio e da Di Battista. E questo non e' possibile”. Eppure, proprio nel Movimento si ritiene che l'ostacolo Mes non sia facilmente aggirabile.

Il Pd non arretra: “Niente alleanze fuori da Ue e Nato”

I dem, però, sull'Europa non sono disponibili ad arretrare: “non ci sono alternative alla Ue, inutile pensare di poter fare tutto da soli”, la linea. E il responsabile Esteri dem, Lele Fiano, invita non a caso l’M5s a dissociarsi dalla posizione di Di Battista che contesta l’intero quadro delle alleanze storiche dell’Italia (Nato, Ue, organismi internazionali, etc.) per un improvvido e bislacco ‘accordo’ con la Cina. Da Iv invitano Conte ad ascoltare i consigli di Prodi, a tenere in considerazione che i soldi del Recovery fund non arriverebbero certamente in tempi celeri e non escludono sul Mes maggioranze alternative. Forza Italia assicura che rimarrà all'opposizione e lo stesso Conte esclude che ci siano altri tipi di governo all'orizzonte: Draghi? “Non si farà tirare per la giacchetta” dicono all’unisono Conte e FI. Mai stati vicini tanto come ieri, Conte e Berlusconi, ma solo per metà giornata, che già a sera era tutto un altro film. Anche questa andava vista, e letta, dunque, ma che cinema!