Conte all'assemblea M5S: riscriveremo lo Statuto dei lavoratori

Roma, 1 apr. (askanews) - "Scriveremo insieme, immaginate che iniziativa affascinante, i diritti dei lavoratori". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea in streaming con i parlamentari e gli eletti locali del Movimento 5 stelle."Il loro Statuto - ha spiegato - è fermo al 1970, è passato un po' di tempo (in realtà è stato più volte modificato, peraltro alcune delle modifiche sono state bocciate dalla Corte costituzionale, ndr). Perché il nuovo Statuto dei lavoratori ci servirà per affrontare con consapevolezza politica le profonde trasformazioni che sta affrontando il mondo del lavoro", ha aggiunto Conte.