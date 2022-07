Conte: aiuti a famiglie annunciati da Draghi sono merito M5s

Milano, 13 lug. (askanews) - "Da oggi famiglie e imprese potranno sperare in un corposo aiuto finanziario come preannunciato da Draghi, che arriverà a fine mese, e questo, diciamolo, lo si deve al Movimento 5 stelle". Lo ha detto il leader M5s parlando all'assemblea dei parlamentari del Movimento."Se oggi milioni di famiglie arrivano alla fine del mese - ha aggiunto - lo si deve al Rdc che qualcuno vuole smantellare e come abbiamo charito al premier Draghi, non permetteremo mai che venga cancellato".