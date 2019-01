Conte: è responsabilità del governo investire al sud e per il sud

Roma, 19 gen. (askanews) - "Vi preannuncio che ci sarà un Contratto di sviluppo per la Basilicata, nonchè politiche attive di sostegno soprattutto dove il disagio sociale provocato dal protrarsi della crisi ecnomica ha prodotto sfiducia e rassegnazione". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la cerimonia di apertura di Matera Capitale europea della cultura 2019, sottolineando che "è responsabilità del governo investire al sud e per il sud. In questi mesi abbiamo avviato specifiche azioni per i territori anche con progetti pilota e contratti di sviluppo"."Dal riscatto di Matera parta il riscatto dell'intero Sud e per il Sud, perchè il futuro sia qui, sia ora. E' questa la nostra ambizione", ha aggiunto. "Da uomo del Sud e come presidente del Consiglio ho fiducia che quest'anno dedicato a Matera contribuisca ad accrescere la consapevolezza delle risorse che possono essere sprigionate" a partire da questo evento, ha aggiunto il premier."I riflettori di tutto il mondo saranno puntati su Matera" e sarà l'occasione, ha evidenziato ancora, "per proporre un modello di sviluppo che non insegue in modo disordinato e compulsivo la crescita economica ma si è orientato alla valorizzazione di altri indici di benessere: la qualità della vita, la tutela dell'ambiente, la sostenibilità, la conservazione del paesaggio". E' l'occasione per tutto il Meridione, che in Matera è simbolicamente rappresentato, un'opportunità unica per lanciare un progetto di più ampio respiro che coinvolga tutto il Sud in una politica culturale oltre che economica e sociale"."Occorrono certamente investimenti che il governo realizzerà a fronte di progetti sostenibili, innovativi e plausibili - ha aggiunto Conte -. Nei prossimi giorni partiranno le cabine di regia per il coordinamento degli investimenti, i Comuni potranno iniziare a investire soldi e partirà un grande piano per mettere in sicurezza il nostro territorio, e un progetto ambizioso di riammodernamento dell'intero sistema infrastrutturale".