Conte per 3 ore dai Pm: "Ho chiarito nei minimi dettagli"

Non dichiarare i comuni di Alzano Lombardo e Nembro 'zona rossa' e decidere di chiudere l'intera Lombardia due giorni dopo fu una scelta politica che arrivo' dopo un confronto all'interno del governo e tra l'esecutivo e gli esperti. Una scelta, inoltre, condivisa con la Regione Lombardia che, come previsto dalla legge, avrebbe potuto agire anche autonomamente. Questo il racconto di Giuseppe Conte ai pm di Bergamo che lo hanno sentito a palazzo Chigi come persona informata sui fatti: tre ore durante le quali il premier ha ribadito di aver agito "in scienza e coscienza" in quei giorni in cui in tutta la Lombardia e in Val Seriana i contagi schizzarono in maniera esponenziale.