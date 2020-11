Conte: il 2021 sarà l'anno della riforma fiscale

Roma, 13 nov. (askanews) - Il 2021 sarà "l'anno della riforma fiscale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo all'evento 'Futura 2021' organizzato dalla Cgil. "Deve essere e sarà l'anno riforma fiscale, riforma tributaria. Non abbiamo fatto in tempo a realizzare se non qualche spicchio in questo scorcio di fine anno. Il 2021 sarà l'anno della riforma fiscale e tributaria e anche delle politiche attive sul lavoro".Ha aggiunto Conte: "Dobbiamo sistemare le politiche attive sul lavoro.I sindacati si stanno incontrando con i ministri competenti, in particolare la ministra Catalfo, per la riforma degli ammortizzatori sociali. Stiamo dolorosamente constatando che i meccanismi degli ammortizzatori sociali - anche dal punto di vista burocratico - sono troppo antiquati".