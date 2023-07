Al via il Consiglio nazionale di FI, il primo senza Berlusconi. Tajani eletto segretario pro tempore all'unanimità

Antonio Tajani è stato eletto all'unanimità segretario nazionale di Forza Italia durante la riunione del Consiglio nazionale che si sta svolgendo all'hotel Parco dei principi di Roma. L'elezione del ministro degli Esteri a leader del partito azzurro - dalla fondazione fino alla sua morte guidato da Silvio Berusconi - è stata accompagnata da un lungo applauso dei dirigenti di Fora Italia riuniti all'hotel Parco dei Principi di Roma. Il voto è avvenuto per alzata di mano. "Non è facile guidare un movimento politico che ha avuto come leader per quasi 30 anni Silvio Berlusconi. Io posso garantire soltanto il mio impegno, determinazione, volontà di trasformare tutti i suoi sogni in realtà. Per farlo avrò bisogno di tutti quanti voi, di tutta la nostra classe dirigente, eletti, simpatizzanti, militanti".

Al tavolo sul palco accanto a Tajani, i capigruppo parlamentari Paolo Barelli e Licia Ronzulli, il capo delegazione di FI in Europa, Fulvio Martusciello, il tesoriere Fabio Roscioli e il notaio Togna che dovrà poi accertare il voto. Seduti in sala i consiglieri: in tutto 213 quelli ammessi al voto tra parlamentari, ministri, amministratori locali. Tra i delegati non c'è Marta Fascina, compagna dell'ex premier, che è rimasta ad Arcore. In platea ci sono però i suoi fedelissimi con diritto di voto, i deputati Stefano Benigni e Tullio Ferrante.

"Presidente" sarà solo il Cavaliere in quanto fondatore

"Non è possibile più avere un presidente per il nostro movimento, per questo propongo al Consiglio di modificare in ogni articolo che lo prevede la parola 'presidente' con la parola 'segretario nazionale' perché per noi c'è un solo presidente". Così il coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani, durante il Consiglio nazionale. Messa ai voti per alzata di mano, la proposta è stata approvata all'unanimità come ha riferito in sala la capogruppo al Senato, Licia Ronzulli. Con la novità proposta da Tajani e approvata di fatto d'ora in poi il capo del partito si chiamerà 'segretario nazionale' e non più presidente. Quest'ultimo termine rimane riservato a Silvio Berlusconi che ha fondato Forza Italia e di cui resta traccia nello statuto - che quindi è stato aggiornato con le due novità - oltre che nel simbolo del partito.

"Forza Italia garantista ma non contro i magistrati"

Antonio Tajani nel suo discorso al Consiglio nazionale subito dopo l'elezione a segretario di Fi ha detto Portiamo sui tavoli del governo le nostre idee, le nostre proposte, i nostri valori", "dobbiamo concludere la nostra rivoluzione liberare" e "dovremo andare avanti su un principio fondamentale per noi che è il garantismo. Lo voglio dire in maniera molto chiara: essere garantista non significa essere deboli o conniventi con chi compie dei crimini, ma essere figli della nostra cultura giuridica perché noi siamo la patria di Cesare Beccaria . Quando chiediamo la separazione delle carriere non c'è nulla contro i magistrati , essere garantisti non significa essere contro i magistrati, non significa essere deboli nei confronti della criminalità organizzata, noi fortemente impegnati contro le mafie senza alcun tentennamento".

Lettera dei figli di Berlusconi al Consiglio

"Carissimi, grazie per l'appoggio e vicinanza che avete sempre dato al nostro caro papà e grazie per tutto ciò che farete d'ora in poi per continuare a far valere gli ideali di libertà, progresso e democrazia che hanno sempre contraddistinto il suo pensiero e la sua azione. Un abbraccio grande a tutti con i migliori auguri di buon lavoro". E' il contenuto della lettera che la famiglia di Silvio Berlusconi ha inviato al Consiglio nazionale di Forza Italia e che il coordinatore nazionale Antonio Tajani ha letto aprendo il consiglio. "Vorremmo applaudire tutta la mattinata, non è facile aprire questa giornata ma prima dell'insediamento dell'ufficio di presidenza volevo dirvi che ieri sera ho ricevuto una lettera molto affettuosa e cordiale di incoraggiamento nei miei confronti da parte della famiglia Berlusconi che mi ha pregato di leggere questo messaggio". Così Tajani introducendo la lettera e interrompendosi per qualche secondo, probabilmente per la commozione. Subito dopo ha aggiunto: "La vicinanza della famiglia ci incoraggia e ci mostra ancora una volta che FI è stata una delle più grandi realizzazioni di Berlusconi, come ripete sempre la figlia Marina".