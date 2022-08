Roma, 16 ago. (askanews) - "Carlo Calenda ha chiesto un dibattito a 4, sfidando Letta, Meloni e Conte. Secondo me è una richiesta sacrosanta e giusta. Dibattito pubblico in TV: nei paesi democratici funziona così. Vediamo chi fugge da questo confronto". Lo afferma il segretario di Italia Viva Matteo Renzi nella periodica e news, preannunciando anche da parte sua "alcune iniziative innovative anche per la mia campagna elettorale".