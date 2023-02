Confronto Casellati-Meloni sulle riforme dopo le regionali

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Secondo quanto si apprende, la prossima settimana la ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati incontrerà la premier Giorgia Meloni per fare il punto sulle riforme e in particolare sul presidenzialismo. Nel confronto, che si terrà una volta concluse le elezioni regionali in Lombardia e Lazio, la ministra riferirà quanto emerso dalle consultazioni avviate con tutti i gruppi parlamentari e che si sono concluse a fine gennaio. Successivamente si deciderà come portare avanti il lavoro, eventualmente anche con un confronto con le forze di maggioranza. (ANSA).