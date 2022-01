Roma, 5 gen. (askanews) - Si è concluso a palazzo Chigi il Consiglio dei ministri, riunitosi per varare il nuovo decreto per l'emergenza Covid. Dopo le tensioni delle ultime ore, la bozza originale è stata modificata accogliendo in parte le richieste della Lega sull'accesso a negozi e servizi pubblici anche senza Green Pass rafforzato. Il decreto, riferiscono fonti governative, è stato approvato all'unanimità.