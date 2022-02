Con il Papa a Firenze possibile ripartenza agenda bis Mattarella

Roma, 1 feb. (askanews) - Uno dei primi impegni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, appena rieletto al Quirinale, potrebbe essere a Firenze e con Papa Francesco. Il Capo dello Stato, infatti, è stato invitato dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, d'accordo con il sindaco di Firenze Dario Nardella, alla messa presieduta da Papa Bergoglio nella Basilica di Santa Croce a conclusione dell'incontro dei vescovi e sindaci del Mediterraneo.La messa è domenica 27 febbraio ma si dovrà attendere dopo il giuramento, previsto per giovedì alle 15,30 a Montecitorio, per la conferma della presenza del presidente. Da quel momento in poi, con l'avvio ufficiale del secondo mandato presidenziale, Mattarella potrà disegnare la sua agenda con impegni in Italia e all'estero.La Toscana, d'altra parte, è stata la destinazione anche degli ultimi impegni fuori Roma del presidente al termine del precedente settennato: a metà ottobre Mattarella ha partecipato all'iniziativa di Giovanisì "Siete Presente" alla Villa del Gombo a San Rossore e all'inaugurazione dell'anno accademico all'università di Pisa.