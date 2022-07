Comuni:Verona,si insedia giunta Tommasi 'inizia l'avventura'

(ANSA) - VERONA, 18 LUG - "E' l'inizio di una avventura che ha visto la mia, le nostre vite, un po' cambiare: ora l'esito delle elezioni ci dà una grande responsabilità". Lo ha detto oggi il neo sindaco di Verona eletto nelle file del centrosinistra, Damiano Tommasi, presentando la squadra di governo cittadino. "Abbiamo una grande responsabilità, tante aspettative, tanta voglia di fare e di mettere a terra i progetti che abbiamo condiviso per mesi - ha spiegato, usando spesso termini del gergo calcistico -. Una delle qualità che accomuna tutti i membri della giunta è l'essere esigenti con loro stessi, ognuno vuole qualcosa in più da se stesso e questo credo sia quel quid in più che serve quando bisogna dare il 100% di quello che abbiamo". Dieci gli assessori (cinque uomini e cinque donne) chiamati da Tommasi nell'esecutivo municipale. "Sono convinto che faremo tanto per questa città e lo faremo stando bene insieme - ha concluso - . Sono contento che sia stata confermata la scelta fatta in campagna elettorale di avere la parità di genere nella nostra giunta. Picoli passi verso una Verona che vogliamo sicuramente diversa da quella che abbiamo visto per anni". (ANSA).