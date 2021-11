Comuni: Cosenza, Franz Caruso proclamato sindaco

(ANSA) - COSENZA, 04 NOV - Franz Caruso è stato proclamato sindaco di Cosenza. Assente l' uscente Mario Occhiuto che ha delegato l'assessora Alessandra De Rosa per il passaggio delle consegne e l'investitura della fascia tricolore. Franz Caruso, proposto dal centrosinistra, ha ottenuto il 57,7% dei voti, aggiudicandosi la vittoria sul quasi omonimo competitor Francesco Caruso candidato del centrodestra. "Grazie a tutti - ha dichiarato Caruso - soprattutto ai cittadini che oggi sono qui e hanno condiviso con me questo momento importante che segna l'inizio di questo nuovo percorso. Sarà un percorso politico - ha poi aggiunto in discontinuità rispetto al passato, sebbene le opere avviate saranno completate ma con le opportune modifiche. Questa città dovrà essere un punto di riferimento per tutto il Meridione, questo è il sogno da realizzare. La prima mia azione sarà rivolta ai giovani perché non voglio che lascino la loro città ". Sulla Giunta il sindaco ha assicurato che "ci sta lavorando ma è quasi pronta e ci saranno degli esterni". In merito al bilancio ha precisato che "i tempi sono stretti e questo mi preoccupa ma chiederò un incontro al Prefetto per una proroga". Proclamati nel Salone di rappresentanza anche i consiglieri comunali che andranno a comporre la nuova assise civica. (ANSA).