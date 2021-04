Quei Comuni che da 14 anni aspettano che sia applicata la Costituzione

C’è un articolo della Costituzione che è sopravvissuto a tutte le modifiche del titolo V, quello relativo a Regioni, Province e Comuni, una vera e propria specialità della casa degli ultimi decenni. Ci sono state quelle approvate definitivamente, come la riforma costituzionale del governo D’Alema; quelle poi bocciate dai cittadini come la riforma del federalismo del governo Berlusconi o del governo Renzi che aveva all’interno anche alcune norme di modifica del titolo V, essendo una riforma organica della Costituzione. Insomma, sto parlando dell’articolo 132, che disciplina la possibilità di istituzione di nuove Regioni.

Ma, soprattutto, dell’articolo 132 comma 2 della Costituzione della Repubblica italiana, che recita: “Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra”.

Complesso ma non impossibile

Insomma, una procedura complessa, ma non impossibile: si vota, si sentono le Regioni, si fa una legge (semplice, non costituzionale con maggioranze qualificate) e uno o più Comuni passano da una Regione all’altra.

Eppure, questa che sembrerebbe una procedura facilissima, per qualcuno è impossibile e ancora l’altro giorno nell’aula di Palazzo Madama, nello spazio periferico e di fine seduta dedicato agli “argomenti non iscritti all’ordine del giorno” il senatore pentastellato Marco Croatti, grafico pubblicitario riminese eletto in Emilia-Romagna ha fatto un intervento sacrosanto: “Signor Presidente, sono ormai tre anni che in quest'Aula parliamo di un argomento che penso ormai conoscono tutti: i Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio. Le risposte che non arrivano a questi cittadini sono inammissibili, non fanno onore ai lavori di quest'Assemblea.

Dalle Marche all'Emilia Romagna

Il 24 e 25 giugno 2007 hanno votato lo spostamento dalle Marche all'Emilia Romagna, sono passati quattordici anni e non sono ancora arrivate risposte, non è cambiato nulla. In realtà sono cambiati i sindaci, i Presidenti di Regione, sono cambiati i Governi e i Ministri, ma nulla è cambiato per questi cittadini. Soprattutto è inammissibile il fatto che non sia arrivata nessuna risposta.

Dal 18 settembre 2019 il disegno di legge recante questo spostamento è in discussione. Esso riguarda 2.421 abitanti che stanno vivendo una difficoltà molto grossa in materia di scuole e sistema sanitario; i loro amministratori hanno difficoltà ad affrontare i bandi regionali e quelli europei; soprattutto, da parte di questi cittadini c'è una grandissima mancanza di fiducia nelle istituzioni.

Ricordiamoci che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Quei cittadini l'hanno esercitata; rispettiamo il loro volere, calendarizzeremo questo disegno di legge e concludiamone l'iter”.

I pochi senatori presenti in aula hanno applaudito l’intervento di Croatti.

Detta così, sembra una piccola cosa.

Ma qui il punto è che si è votato 14 (quattordici!) anni fa e i cittadini di questi due Comuni della Val Marecchia non hanno ancora avuto giustizia rispetto al loro voto previsto espressamente dalla Suprema Carta, non stiamo parlando di una petizione on line, ma proprio di un procedimento disciplinato dalla Costituzione, con i documenti, i seggi, i timbri, le Corti, tutto come in un’elezione “vera”.

E il punto è che, per chi conosce il territorio in questione, la scelta degli elettori della Val Marecchia non è un capriccio, ma una cosa ovvia e logica: infatti, da quei paesi per raggiungere Rimini ci si mette poco più di mezz’oretta, mentre per andare a Pesaro, che è il “loro” capoluogo di provincia, la strada è molto più lunga.

La terra della poesia di Tonino Guerra

Infatti, non è un caso che Casteldeci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello, la terra della poesia di Tonino Guerra - tutti i Comuni dell’alta Val Marecchia che votarono il 18 dicembre 2006 - con il 60 per cento di sì decretarono il passaggio dei loro paesi dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna e fu uno dei due casi in cui il secondo comma dell’articolo 132 della Costituzione fu realmente applicato e il passaggio di Regione andò a buon fine.

L’altro caso è quello del Comune di Sappada, che dal Veneto venne aggregato al Friuli-Venezia Giulia, dopo che il referendum aveva sancito la vittoria dei sì con quasi il 72 per cento dei voti.

Ma qui ci fermiamo, sono gli unici procedimenti di passaggio di Regione terminati, con il caso clamoroso di Montecopiolo e Sassofeltrio che stanno aspettando da quattordici anni, a volte anche per azioni – legittime, ma lobbistiche del territorio – di parlamentari che remano contro per non spiacere a una Regione o all’altra e facendo di fatto ostruzionismo contro il voto dei loro cittadini.

In 19 occasioni hanno vinto i no

In altre diciannove occasioni hanno vinto i no ai referendum spesso motivati con la volontà di passare da una Regione a Statuto ordinario a una a statuto speciale con i relativi vantaggi economici, peraltro respinti dai cittadini in questione, mentre dodici volte (oltre a quelle già citate) hanno vinto i sì, senza peraltro arrivare alla fine dell’iter per un motivo o per l’altro, dal parere delle Regioni all’ostruzionismo parlamentare raccontato dal senatore Croatti.

A volersene andare erano soprattutto Comuni del Veneto, nella stragrande maggioranza dei casi della provincia di Belluno, verso le più ricche regioni e province confinanti di Pordenone, Trento e Bolzano. In otto Comuni sognavano il Friuli-Venezia Giulia, sull’esempio vincente di Sappada (San Michele al Tagliamento, Lamon, Cinto Coamaggiore, Gruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto, Meduna di Livenza addirittura due volte e Pieve di Cadore), mentre altri sognavano il Trentino-Alto Adige, partendo sempre dal Veneto (Sovramonte, l’Altopiano di Asiago che andò tutto insieme al referendum con i Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo, Ladinia con i tre Comuni di Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia anch’essi a esito unificato, Pedemonte, Arsiè, il paese di papa Luciani Canale d’Agordo, Cesiomaggiore, Calcade, Feltre, Gosaldo, Rocca Pietore, Taigon Agordino, Comelico Superiore, Auronzo di Cadore e Voltago Agordino), mentre furono due i Comuni, Magasa e Malvestino, che votarono per andare dalla Lombardia al Trentino-Alto Adige.

Noasca e Carema, invece, volevano andare dal Piemonte alla Valle d’Aosta, per il solito discorso della Regione a Statuto speciale.

Regioni a statuto ordinario

Mentre fra le Regioni a statuto ordinario, oltre ai già citati referendum marchigiano-romagnoli, ce ne sono stati altri due, nei Comuni di Mercatino Conca e Monte Grimano Terme, dove i cittadini hanno invece votato per rimanere nelle Marche e non passare all’Emilia-Romagna. Così come i cittadini di Leonessa bocciarono il passaggio del loro Comune dal Lazio all’Umbria e quelli di Savignano Irpino dissero no al passaggio dalla Campania alla Puglia e alla provincia di Foggia.

Il primo di questi referendum, quello di San Michele al Tagliamento, è del 30 maggio 2005, gli ultimi, ad Auronzo di Cadore e Voltago Agordino, si svolsero il 31 agosto 2014.

Da sette anni nessuno ci prova più. Probabilmente i tanti “sì” finiti nel nulla pesano moltissimo sui promotori. La Costituzione più bella del mondo è bella anche quando non viene applicata?