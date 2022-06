Comune più piccolo Puglia invita Macron, Eliseo 'ci pensiamo'

(ANSA) - CELLE SAN VITO (FOGGIA), 17 GIU - "Siate certi che il vostro gentile invito è stato preso in considerazione". E' un passaggio con cui il capo di gabinetto del presidente francese Emmanuel Macron ha risposto all'invito ricevuto lo scorso gennaio dalla sindaca di Celle San Vito (Foggia) per partecipare all'inaugurazione della statua di Carlo I D'Angiò il prossimo 23 luglio, nel comune più piccolo della Puglia con 150 abitanti. Carlo I D'Angiò, re di Sicilia, figlio di Luigi VIII di Francia, è il sovrano a cui si fa risalire l'origine di Celle di San Vito. "Ho ricevuto l'invito per presenziare alla cerimonia di inaugurazione della statua raffigurante Carlo I D'Angiò. Vi ringrazio calorosamente", scrive in una lettera alla sindaca il capo di Gabinetto Brice Blondel. "Sensibile al vostro messaggio di congratulazioni, Emmanuel Macron mi ha affidato il compito di ringraziarvi calorosamente e di assicurarvi la sua determinazione a continuare la sua azione in Francia e a livello internazionale per affrontare le nostre sfide comuni". "Rinnovando la fiducia nel Capo dello Stato - prosegue la lettera - i francesi hanno mostrato il loro attaccamento a una Francia che continua a parlare al mondo, a difendere i suoi valori universali e a costruire un'Europa più sovrana e umana. Siate certi che il vostro gentile invito è stato preso in considerazione". "Questa risposta - spiega la sindaca di Celle San Vito, Palma Maria Giannini - ha inorgoglito e ha riempito di gioia un'intera comunità. Siamo consapevoli che la sua venuta a Celle non ha molte probabilità, ma noi ci spereremo fino alla fine". (ANSA).