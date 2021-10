Comunali, regionali e suppletive: seggi aperti dalle 7 alle 15. Affluenza al 46% alle 23

Elezioni comunali in molte città italiane, tra cui Roma e capoluoghi di regione importanti come Milano. L'affluenza alle 23 è del 46 per cento, in calo rispetto alla tornata elettorale del 2016 ma allora si votava solo di domenica. Il dato è quindi da prendere con la massima precauzione visto che si vota anche lunedì. I seggi chiusi alle 23 riapriranno domattina alle 7 fino alle ore 15.

Si vota per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Sono 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14 Regioni.