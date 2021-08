Comunali: Torino, nella lista Pd prima le 20 donne

(ANSA) - TORINO, 31 AGO - Una capolista, Gianna Pentenero, seguita dalle altre 19 candidate donna e poi i 20 candidati uomini in ordine alfabetico. Questa la composizione della lista del Pd per le elezioni amministrative torinesi presentata oggi dal candidato sindaco del centrosinistra, Stefano Lo Russo, e dal segretario metropolitano Mimmo Carretta. "Una lista che punta su competenza, territorialità, rispetto di tutte le sensibilità che animano il centrosinistra" spiega Carretta. "Abbiamo creduto - sottolinea - in un partito forte, grande, coeso e generoso con l:obiettivo di vincere al primo turno. Un centrosinistra in cui comandano tutti, mentre è chiaro che in casa Damilano non comanda lui ma Lega, Forza Italia e FdI". "Una lista davvero forte - aggiunge Lo Russo -, che innesta nel contenitore del Pd energie nuove, che arrivano dai settori più vitali della città, con lo spirito di rappresentare le migliori competenze della città". Il candidato sindaco ribadisce poi l'importanza di "aver tenuto unita la coalizione, priorità condivisa anche dal segretario Letta. Il Pd di Torino è stato generoso e faccio appello a tutti di rivendicare questo risultato che in molti casi costa sacrificio". (ANSA).