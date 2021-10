Comunali: tappe a Carbonia e Olbia per Giuseppe Conte

(ANSA) - CAGLIARI, 02 OTT - In occasione delle prossime elezioni amministrative che in Sardegna si terranno il 10 e l'11 ottobre, il leader del Movimento Cinquestelle Giuseppe conte arriverà nell'Isola per due tappe programmate nelle due città con più di 15mila abitanti nelle quali sono presenti liste del M5S: Carbonia e Olbia. Conte sarà a Carbonia, martedì 5 ottobre alle 10.30, nella Piazza del Minatore, insieme con la vice ministra al Mise. Alessandra Todde, la sindaca uscente del M5s Paola Massidda e il candidato sindaco Luca Pizzuto (LeU), sostenuto da una coalizione di centrosinistra (escluso il Pd) e M5s. Il leader pentastellato si sposterà poi a Olbia, alle 18.30 in piazza Elena di Gallura, per dare sostegno alla grande coalizione che sostiene il candidato Augusto Navone. (ANSA).