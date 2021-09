Comunali, Salvini: sicuro ballottaggio Milano-Roma-Napoli-Bologna

Genova, 17 set. (askanews) - "I sondaggi non sono mai granché per il centrodestra, poi i voti arrivano. Quindi ci vediamo il 3 ottobre. A Milano, Roma, Napoli, Bologna ci sarà il ballottaggio. Contiamo di vincere al primo turno a Trieste piuttosto che a Novara. Contiamo di vincere a Savona e a Loano". Lo ha detto oggi a Genova il leader della Lega Matteo Salvini, a margine di una visita ad un gazebo del Carroccio per la raccolta firme per il referendum sulla giustizia.